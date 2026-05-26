Лукашенко хотел встречи президентов Украины и Беларуси. Интересно получилось, потому что приехала Тихановская, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский иронично прокомментировал недавнее заявление самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы готовности к встрече с украинским лидером.

Об этом он сказал во время выступления на IV Международном саммите городов и регионов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О Лукашенко

Зеленский напомнил, что сейчас в Киеве находится лидер белорусской демократической оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая приняла участие в саммите.

"Впервые в таком нашем формате – представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская", – подчеркнул президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Тихановской: Украина никогда не была угрозой для Беларуси. ВИДЕО

Он отметил, что для Украины принципиальным является вопрос свободы и независимости. Большинство присутствующих на саммите лидеров четко понимают значение лозунга "За нашу и вашу свободу".

"Именно так мы сейчас защищаемся в Украине, именно так были защищены свобода и независимость многих других в нашей Европе, именно так живет весь свободный мир – благодаря готовности других прийти на помощь защите того, против кого несправедливые удары и захватнические войны", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко выполнит все приказы Путина и пожертвует суверенитетом Беларуси ради власти, — Тихановская