Лукашенко хотел встречи президентов Украины и Беларуси. Интересно получилось, потому что приехала Тихановская, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский иронично прокомментировал недавнее заявление самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы готовности к встрече с украинским лидером.

Об этом он сказал во время выступления на IV Международном саммите городов и регионов, сообщает Цензор.НЕТ.

О Лукашенко

Зеленский напомнил, что сейчас в Киеве находится лидер белорусской демократической оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая приняла участие в саммите.

"Впервые в таком нашем формате – представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская", – подчеркнул президент.

Он отметил, что для Украины принципиальным является вопрос свободы и независимости. Большинство присутствующих на саммите лидеров четко понимают значение лозунга "За нашу и вашу свободу".

"Именно так мы сейчас защищаемся в Украине, именно так были защищены свобода и независимость многих других в нашей Европе, именно так живет весь свободный мир – благодаря готовности других прийти на помощь защите того, против кого несправедливые удары и захватнические войны", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

  • Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

Беларусь Зеленский Владимир Лукашенко Александр Тихановская Светлана
Дійсно, навіщо зустрічатись з Лукашенко, який за словами Зеленського нічого не вирішує - коли можна зустрітись з Тіхановськой, яка нічого не вирішує об'єктивно.
26.05.2026 16:21 Ответить
стендапер-статист
26.05.2026 16:23 Ответить
Де дзеркальна відповідь на кацапські обстріли,гуморист всратий?
26.05.2026 16:27 Ответить
Бульбофюрер не вічний ... і так - він нічого не вирішує
26.05.2026 16:30 Ответить
попри ******** медицині ще років 30 він з йухлом протяне .для багатьох українців вони стануть вічними(( нажаль
26.05.2026 16:54 Ответить
Тихановская приезжает и уезжает(работа у нее такая), а значительную часть ВСУ все равно приходится держать на границе с Беларусью. Интересно выходит, Зегевара тот еще шутник.
26.05.2026 16:22 Ответить
стендапер-статист
26.05.2026 16:23 Ответить
Цікаво було б, якби Тіхановська зустрілась з Порошенком.
А це так, сюжет для Марвела: нонейм зустрічається з Лідором Всесвіту...
26.05.2026 16:26 Ответить
вы все трое нелегитимные
26.05.2026 16:26 Ответить
Де дзеркальна відповідь на кацапські обстріли,гуморист всратий?
26.05.2026 16:27 Ответить
Ми знаємо, що ця Тихановська приїхала зі своїми заявами саме зараз за рішенням української (а не якоїсь іншої) влади, що вкотре підтверджує суб'єктність України та її свободу в прийнятті рішень (на відміну від тієї ж Білорусі).
26.05.2026 16:46 Ответить
недоречні жарти нарколиги..
26.05.2026 16:55 Ответить
Для того щоб зустрілись президенти Білорусі і України треба щоб в цих країни були легітимні президенти а не царі з пересидентами.
26.05.2026 16:55 Ответить
Це усе дуже цікаво, але Макрон вчора за власною ініціативою дзвонив Лукашенку для обговорення взаємовідносин між Францією і Білоруссю, між ЄС і Білоруссю. Чому Макрон не подзвонив Тихановській? Дивно
26.05.2026 17:37 Ответить
А коли приїдуть міндіч і цукермани? А то дехто робить такий вигляд, ніби нічого не відбулося.
26.05.2026 17:39 Ответить
галімі понти ніпрощо
як і завжди що стосується ***********
26.05.2026 18:07 Ответить
 
 