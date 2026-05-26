Лукашенко выполнит все приказы Путина и пожертвует суверенитетом Беларуси ради власти, - Тихановская
Единственным человеком, способным реально влиять на Александра Лукашенко, остается российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Лукашенко выполняет приказы Путина
"Он выполнит все приказы Путина, но делает это вопреки воле белорусского народа", - сказала Тихановская.
По ее словам, Лукашенко действует исключительно в интересах Кремля и готов пожертвовать суверенитетом Беларуси, чтобы сохранить власть.
"Лукашенко служит интересам России, а не интересам белорусского народа. Он готов предать наш суверенитет, нашу независимость, лишь бы остаться у власти. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Лукашенко можно разделить", - сказала она.
Тихановская подчеркнула, что попытки международных партнеров повлиять на белорусского диктатора не принесут ощутимого результата.
Симбиотическая дружба между Лукашенко и Путиным
Она также заявила, что между Лукашенко и Путиным существует тесный политический союз, который невозможно разорвать внешним давлением.
"Лукашенко и Путин имеют симбиотическую дружбу, они поддерживают друг друга, используют друг друга. И, конечно, это иллюзия, что их можно разделить", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
FPV-дрон лукашенку розділить на двы частини аж бігом