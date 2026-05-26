Новости Сотрудничество России и Беларуси
Лукашенко выполнит все приказы Путина и пожертвует суверенитетом Беларуси ради власти, - Тихановская

Тихановская после атаки на Киев: Лукашенко тоже ответственен

Единственным человеком, способным реально влиять на Александра Лукашенко, остается российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Лукашенко выполняет приказы Путина

"Он выполнит все приказы Путина, но делает это вопреки воле белорусского народа", - сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко действует исключительно в интересах Кремля и готов пожертвовать суверенитетом Беларуси, чтобы сохранить власть.

"Лукашенко служит интересам России, а не интересам белорусского народа. Он готов предать наш суверенитет, нашу независимость, лишь бы остаться у власти. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Лукашенко можно разделить", - сказала она.

Тихановская подчеркнула, что попытки международных партнеров повлиять на белорусского диктатора не принесут ощутимого результата.

Симбиотическая дружба между Лукашенко и Путиным

Она также заявила, что между Лукашенко и Путиным существует тесный политический союз, который невозможно разорвать внешним давлением.

"Лукашенко и Путин имеют симбиотическую дружбу, они поддерживают друг друга, используют друг друга. И, конечно, это иллюзия, что их можно разделить", - подчеркнула она.

Лукашенко Александр (3624) путин владимир (32525) Тихановская Светлана (387)
Чисто академический интерес/вопрос: какая может быть власть без суверенитета?
26.05.2026 15:00 Ответить
не не лука буде маневрувати на 2х стільцях стільки скільки зможе. Без ***** йому хана, а до нас він не полізе наступати на тіж граблі, що наступив ***** і топчеця уже пятий рік він не буде.
26.05.2026 15:02 Ответить
А Тихановська піднімати народ проти лукашенко не буде..
26.05.2026 15:06 Ответить
26.05.2026 15:04 Ответить
"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тіхановська. Короче, народ нє вінават...😡😡😡
26.05.2026 15:13 Ответить
не думайте, що Лукашенка можна розділити

FPV-дрон лукашенку розділить на двы частини аж бігом
26.05.2026 15:22 Ответить
Що за Тихановська?
26.05.2026 15:29 Ответить
 
 