Лукашенко виконає всі накази Путіна і пожертвує суверенітетом Білорусі заради влади, - Тихановська

Єдиною людиною, здатною реально впливати на Олександра Лукашенка, залишається російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лукашенко виконує накази Путіна

"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко діє виключно в інтересах Кремля та готовий пожертвувати суверенітетом Білорусі, аби зберегти владу.

"Лукашенко служить інтересам Росії, а не інтересам білоруського народу. Він готовий зрадити наш суверенітет, нашу незалежність, аби лише залишитися при владі. Тож, будь ласка, не думайте, що Лукашенка можна розділити", - сказала вона.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Тихановською: Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. ВIДЕО

Тихановська наголосила, що спроби міжнародних партнерів вплинути на білоруського диктатора не матимуть відчутного результату.

Симбіотична дружба між Лукашенком та Путіним

Вона також заявила, що між Лукашенком і Путіним існує тісний політичний союз, який неможливо розірвати зовнішнім тиском.

"Лукашенко та Путін мають симбіотичну дружбу, вони підтримують одне одного, використовують одне одного. І, звичайно, це ілюзія, що їх можна розділити", - підкреслила вона.

Також читайте: Режим Лукашенка також відповідальний за атаки на Україну, - Тихановська