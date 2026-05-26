Лукашенко виконає всі накази Путіна і пожертвує суверенітетом Білорусі заради влади, - Тихановська

Тихановська після атаки на Київ: Лукашенко теж відповідальний

Єдиною людиною, здатною реально впливати на Олександра Лукашенка, залишається російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Лукашенко виконує накази Путіна

"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко діє виключно в інтересах Кремля та готовий пожертвувати суверенітетом Білорусі, аби зберегти владу.

"Лукашенко служить інтересам Росії, а не інтересам білоруського народу. Він готовий зрадити наш суверенітет, нашу незалежність, аби лише залишитися при владі. Тож, будь ласка, не думайте, що Лукашенка можна розділити", - сказала вона.

Тихановська наголосила, що спроби міжнародних партнерів вплинути на білоруського диктатора не матимуть відчутного результату.

Симбіотична дружба між Лукашенком та Путіним

Вона також заявила, що між Лукашенком і Путіним існує тісний політичний союз, який неможливо розірвати зовнішнім тиском.

"Лукашенко та Путін мають симбіотичну дружбу, вони підтримують одне одного, використовують одне одного. І, звичайно, це ілюзія, що їх можна розділити", - підкреслила вона.

Чисто академический интерес/вопрос: какая может быть власть без суверенитета?
26.05.2026 15:00 Відповісти
не не лука буде маневрувати на 2х стільцях стільки скільки зможе. Без ***** йому хана, а до нас він не полізе наступати на тіж граблі, що наступив ***** і топчеця уже пятий рік він не буде.
26.05.2026 15:02 Відповісти
А Тихановська піднімати народ проти лукашенко не буде..
26.05.2026 15:06 Відповісти
26.05.2026 15:04 Відповісти
"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тіхановська. Короче, народ нє вінават...😡😡😡
26.05.2026 15:13 Відповісти
не думайте, що Лукашенка можна розділити

FPV-дрон лукашенку розділить на двы частини аж бігом
26.05.2026 15:22 Відповісти
Що за Тихановська?
26.05.2026 15:29 Відповісти
Хто ця жінка?
Стала лідером опозиції колись замість чоловіка.
Хто вона зараз? Хто за нею стоїть? Від чийого імені висловлюється?
26.05.2026 15:43 Відповісти
Можливо пані Світлана здивується, але Білорусь ще з середини 90-х не є суверенною державою. Це вже давно "Мінскій фєдєратівний округ", а бульбафюрер просто "губірнатар". А от пані Світлана і невелика кількість її "прихильників" просто "патєшная апазіция" цього округу. Тому вусатому "губєрнатару" не треба нічим жертвувати заради влади, суверенітет він вже давно про...бав.
26.05.2026 16:05 Відповісти
 
 