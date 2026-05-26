Лукашенко хотів зустрічі президентів України та Білорусі. Цікаво вийшло, бо приїхала Тихановська, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський іронічно прокоментував нещодавню заяву самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито готовність до зустрічі з українським лідером.

Про це він сказав під час виступу на IV Міжнародному саміті міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Лукашенка

Зеленський нагадав, що зараз у Києві перебуває лідерка білоруської демократичної опозиції в екзилі Світлана Тихановська, яка взяла участь у саміті.

"Вперше в такому нашому форматі – представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Тихановською: Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. ВIДЕО

Він зауважив, що для України принциповим є питання свободи та незалежності. Більшість присутніх на саміті лідерів чітко розуміють значення гасла "За нашу і вашу свободу".

"Саме так ми зараз захищаємося в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі, саме так живе весь вільний світ – завдяки готовності інших прийти на допомогу захисту того одного, проти кого несправедливі удари та загарбницькі війни", - резюмував Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко виконає всі накази Путіна і пожертвує суверенітетом Білорусі заради влади, - Тихановська