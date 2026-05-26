Лукашенко хотів зустрічі президентів України та Білорусі. Цікаво вийшло, бо приїхала Тихановська, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський іронічно прокоментував нещодавню заяву самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито готовність до зустрічі з українським лідером.

Про це він сказав під час виступу на IV Міжнародному саміті міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

Про Лукашенка

Зеленський нагадав, що зараз у Києві перебуває лідерка білоруської демократичної опозиції в екзилі Світлана Тихановська, яка взяла участь у саміті.

"Вперше в такому нашому форматі – представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська", - наголосив президент.

Він зауважив, що для України принциповим є питання свободи та незалежності. Більшість присутніх на саміті лідерів чітко розуміють значення гасла "За нашу і вашу свободу".

"Саме так ми зараз захищаємося в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі, саме так живе весь вільний світ – завдяки готовності інших прийти на допомогу захисту того одного, проти кого несправедливі удари та загарбницькі війни", - резюмував Зеленський.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Дійсно, навіщо зустрічатись з Лукашенко, який за словами Зеленського нічого не вирішує - коли можна зустрітись з Тіхановськой, яка нічого не вирішує об'єктивно.
26.05.2026 16:21 Відповісти
Де дзеркальна відповідь на кацапські обстріли,гуморист всратий?
26.05.2026 16:27 Відповісти
стендапер-статист
26.05.2026 16:23 Відповісти
Бульбофюрер не вічний ... і так - він нічого не вирішує
26.05.2026 16:30 Відповісти
попри ******** медицині ще років 30 він з йухлом протяне .для багатьох українців вони стануть вічними(( нажаль
26.05.2026 16:54 Відповісти
Зате зустріч двох самопроголошених .
26.05.2026 18:22 Відповісти
Тихановская приезжает и уезжает(работа у нее такая), а значительную часть ВСУ все равно приходится держать на границе с Беларусью. Интересно выходит, Зегевара тот еще шутник.
26.05.2026 16:22 Відповісти
Цікаво було б, якби Тіхановська зустрілась з Порошенком.
А це так, сюжет для Марвела: нонейм зустрічається з Лідором Всесвіту...
26.05.2026 16:26 Відповісти
вы все трое нелегитимные
26.05.2026 16:26 Відповісти
Ми знаємо, що ця Тихановська приїхала зі своїми заявами саме зараз за рішенням української (а не якоїсь іншої) влади, що вкотре підтверджує суб'єктність України та її свободу в прийнятті рішень (на відміну від тієї ж Білорусі).
26.05.2026 16:46 Відповісти
недоречні жарти нарколиги..
26.05.2026 16:55 Відповісти
Для того щоб зустрілись президенти Білорусі і України треба щоб в цих країни були легітимні президенти а не царі з пересидентами.
26.05.2026 16:55 Відповісти
Це усе дуже цікаво, але Макрон вчора за власною ініціативою дзвонив Лукашенку для обговорення взаємовідносин між Францією і Білоруссю, між ЄС і Білоруссю. Чому Макрон не подзвонив Тихановській? Дивно
26.05.2026 17:37 Відповісти
виглядає так, ніби усі вже примирилися з тим , що в Білорусі керує Лукашенко, США збільшує контакти, Макрон дзвонить, тільки нас не влаштовує Лукашенко, бо подобається Тихановська. Щось білоруси вже 6 років мовчать з цього приводу, давно забули за неї, нема повстань, мітингів, ніякого спротиву, нуль активності. То ж краще б влада подумала про свободу в нашій країні, а не чужій. Про свою свободу білоруси повинні думати самі.
26.05.2026 18:37 Відповісти
А коли приїдуть міндіч і цукермани? А то дехто робить такий вигляд, ніби нічого не відбулося.
26.05.2026 17:39 Відповісти
галімі понти ніпрощо
як і завжди що стосується ***********
