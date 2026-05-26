Командувач СБС Мадяр застеріг Білорусь від участі у війні: Перші 500 цілей – "на олівці"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді відреагував на погрози російського МЗС щодо "системних ударів" по Києву та застеріг білоруський режим від прямої участі в агресії проти України.

Про це він написав у соцмережах.

Попередження Мадяра

Командувач СБС висміяв заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про удари по Києву, нагадавши, що російський ВПК та енергетика вже відчули на собі результати українських операцій.

За його словами, внаслідок системних атак роботу зупинили дев’ять із тринадцяти уражених російських НПЗ. Хоча це не є критичним ударом, який повністю паралізує агресора, це продемонструвало спроможність України діяти "системно та послідовно".

Звертаючись до побратимів, Мадяр закликав їх "скласти раму", зосередитися на подальшому знищенні російського військового потенціалу, засобів ППО та живої сили ворога.

Про Лукашенка та Білорусь

Окремий сигнал він передав самопроголошеному правителю Білорусі Олександру Лукашенку, якого Москва намагається остаточно втягнути у війну проти України.

"Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні", - написав Мадяр.

Водночас він звернувся до українців із закликом зберігати віру, витримку та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

