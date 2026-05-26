Командувач СБС Мадяр застеріг Білорусь від участі у війні: Перші 500 цілей – "на олівці"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді відреагував на погрози російського МЗС щодо "системних ударів" по Києву та застеріг білоруський режим від прямої участі в агресії проти України.

Попередження Мадяра

Командувач СБС висміяв заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про удари по Києву, нагадавши, що російський ВПК та енергетика вже відчули на собі результати українських операцій.

За його словами, внаслідок системних атак роботу зупинили дев’ять із тринадцяти уражених російських НПЗ. Хоча це не є критичним ударом, який повністю паралізує агресора, це продемонструвало спроможність України діяти "системно та послідовно".

Звертаючись до побратимів, Мадяр закликав їх "скласти раму", зосередитися на подальшому знищенні російського військового потенціалу, засобів ППО та живої сили ворога.

Про Лукашенка та Білорусь

Окремий сигнал він передав самопроголошеному правителю Білорусі Олександру Лукашенку, якого Москва намагається остаточно втягнути у війну проти України.

"Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні", - написав Мадяр.

Водночас він звернувся до українців із закликом зберігати віру, витримку та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.
  • 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

Мабуть, було б видно, якби стягувались такі сили? Як цього нема, навіщо стільки людей відправляти на цей напрямок, вже говорили про якусь "кругову оборону Києва", було фото солдатів і пузатих командирів... Це вже нікуди прилаштовувавути блатних, яким аби не на фронт і мати УБД?
26.05.2026 19:23 Відповісти
Мадяр чи ******** Лукашеску?
26.05.2026 19:25 Відповісти
Знищеня Мозирського НПЗ і калійного підприємства ВАТ «Білоруськалій» по суті зупиняє економіку бульбаша
26.05.2026 20:05 Відповісти
Понтярщик
26.05.2026 19:21 Відповісти
Мадяр чи ******** Лукашеску?
26.05.2026 19:25 Відповісти
обидва
26.05.2026 20:27 Відповісти
Так Володимир Левченко представился
26.05.2026 20:34 Відповісти
ну для кацапів він не "понтярщик", тож нехай тарган думає чи то його "на понт" беруть чи ... "на олівець "
26.05.2026 19:25 Відповісти
А чого це понтярщик ? Перші хто напевно вигребуть-Мозирський НПЗ та Новополький нафтокомплекс. Привіт буде по типу Туапсе. А також ГродноАзот може постраждати, Беларуськалій. Економіка бульбашів дуже залежна від таких підприємств. А ще там є металургійні заводи, усякі МАЗи, БелАЗи та різні там МТЗ. Та й блекаути наробити можна. Там усе в дії досяжності наших дронів. Що скажуть бульбофюреру звичайні білоруси якщо по ним почне прилітати ?
26.05.2026 19:43 Відповісти
не сперечайтесь з кацтрольботом
26.05.2026 20:29 Відповісти
а ти дебіл...
26.05.2026 20:47 Відповісти
26.05.2026 19:23 Відповісти
Усьо,я полєтєв,чик чирик))
26.05.2026 19:28 Відповісти
Жарти жартами, а ті проводять навчання з використання тактичної ядерної зброї, що безпосередньо біля кордонів ЄС та України. Путін поїхав дахом, від нього що завгодно можна очікувати.
26.05.2026 19:57 Відповісти
26.05.2026 20:05 Відповісти
При великій повазі до Мадяра--родив би йому меньше піаритись в ЗМІ. Що занодто--то не здраво
26.05.2026 20:29 Відповісти
ой Шаша, Шаша..готуйся))) Мадяр слів на вітер не кідає та його пташки болісно дуже жалять)))
26.05.2026 20:29 Відповісти
схоже на манію велічія
26.05.2026 20:30 Відповісти
"Перші 500 цілей - "на олівці".
Лише забув додати,що спочатку добро від зе-буд-ерма,а потім "на олівці.А "добро" це може десь загубитись у дорозі.
26.05.2026 20:31 Відповісти
по официальной информации в инете, наших войск там столько же (на границе с Белорусией) сколько все сухопутные войска вместе взятые Белоруси включая поваров и водителей..так что так.))))куда им там наступать такой кучке малой ..смех))
26.05.2026 20:54 Відповісти
Для унеможливлення масштабної провокації із застосуванням тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) з території РБ по Україні ціллю номер один мають бути позиції носіїв ТЯЗ, місця дислокації який повинні безперервно відстежуватись.
26.05.2026 20:57
 
 