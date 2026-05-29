УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
1 444 14

ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Не можна виключати і вторгнення

Загроза з Білорусі: що кажуть у Держприкордонслужбі?

Наразі на території Білорусі нарощування сил безпосередньо близько до кордону України немає, проте процеси всередині території РБ насторожують.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Речник нагадав, що ще із 2022 року Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів – вони періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.

"Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення", - пояснив Демченко.

Ударних угруповань Росія у Білорусі не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію РБ і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.

Читайте: Командувач СБС Мадяр застеріг Білорусь від участі у війні: Перші 500 цілей – "на олівці"

Що передувало?

  • Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.
  • 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

Також читайте: Ударних угруповань у Білорусі біля кордону з Україною не зафіксовано, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (8135) ДПСУ Держприкордонслужба (6727) Демченко Андрій (408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Так пару днів назад саме ДПСУ заявляло, що сил та засобів у казлорилих в "Мінскай губєрніі ереф" для наступу не має. А тут на тобі.
показати весь коментар
29.05.2026 09:35 Відповісти
+7
Харош вже підігрувати зелемському про бульболенд. А то вже і за Їрмака всі мабуть забули це ж був отвлікающий маневр. Якби дійсно готувався напад, то зелемський заманював би всіх на шашликі
показати весь коментар
29.05.2026 09:50 Відповісти
+4
Ще тиждень і про єрмака забудуть. Продовжуйте!
показати весь коментар
29.05.2026 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так пару днів назад саме ДПСУ заявляло, що сил та засобів у казлорилих в "Мінскай губєрніі ереф" для наступу не має. А тут на тобі.
показати весь коментар
29.05.2026 09:35 Відповісти
Треба тримати війска на кордоні. Ось туди і бусифікують чоловіків.
показати весь коментар
29.05.2026 09:40 Відповісти
Ухилянти навіть для охорони кордону залучитися сцяцця..Через рекрутинг-центри багато вакансій..
показати весь коментар
29.05.2026 10:09 Відповісти
Отож. Якби їм зразу казали, перед тим як переїжджати машиною, що вони будуть служити на кордоні з Білорусією, може б вони і не тікали? Якийсь мегафон, чи що....
показати весь коментар
29.05.2026 10:14 Відповісти
Харош вже підігрувати зелемському про бульболенд. А то вже і за Їрмака всі мабуть забули це ж був отвлікающий маневр. Якби дійсно готувався напад, то зелемський заманював би всіх на шашликі
показати весь коментар
29.05.2026 09:50 Відповісти
Якщо така ситуація чому тоді в рамках будапештського меморандуму не просите збройні сили Британії розгорнути корпус вздовж кордону з Білорусією ?
показати весь коментар
29.05.2026 09:51 Відповісти
Для чого так далеко, потужний Лідор підписав 28 безпекових угод, в тому числі з Британією
показати весь коментар
29.05.2026 09:56 Відповісти
Вспоминается 1 мировая война когда Антанта подзуживала Румынию напасть на Австро-Венгрию. И подзудила. И та напала. А потом оказалась вся оккупирована и пришлось Российской Империи перебрасывать войска чтобы от Румынии немцы на Москву не пошли...
показати весь коментар
29.05.2026 09:52 Відповісти
Та там не стільки "Антанта подзуживала", скільки ДЛБЙБи з російського Генштабу...
показати весь коментар
29.05.2026 10:04 Відповісти
Ще тиждень і про єрмака забудуть. Продовжуйте!
показати весь коментар
29.05.2026 09:54 Відповісти
все вірно!
треба відчувати сракою та слідкувати за тенденціями!
гундосий зе!лідар сказав що нападуть, треба хором підспівувати!
оно, дейнека ах*їв, втратив пильність, перестав плазувати, і де він зараз?

воно ж так зручно нападати через болота та хащі по трьом замінованим дорогам!
чи, знову просрали фортифікації та пропили всі мини?
показати весь коментар
29.05.2026 09:58 Відповісти
Все ясно. Або вторгнення або шашлики і 9 травня. Але виключати нічого не можна.
показати весь коментар
29.05.2026 10:09 Відповісти
В період весна-літо 2014 року за командування ДПСУ генерала Миколи Литвина (рідного брата спікера ВРУ у період 2002-2006, 2008-2012 Володимира Литвина) кордон з рашистською пітьмою фактично був повністю відкритий - вантажівки з російськими бойовиками гіркіних/бєсів та спецназом гру/фсб, в також зброєю і ************ під білими тентами "гумдопомоги" безперервно й вільно проїжджали повз КПП через кордон.
І це не дивно. Бо на той час сектор "Д" - вузьку смугу вздовж кордону прикривав 8-й армійський корпус під командуванням іще одного генерала Литвина - Петра (третього брата клану Литвиних).
А цей ще відмітився тим, що під Іловайськом залишив позиції і втік до Києва 25 серпня 2014 року, не повідомивши підлеглих про загрозу прориву російських військ. І цим паралізував дії ввірених йому військ, чим оголив фланг інших українських сил. Командири добровольчих батальйонів (зокрема Юрій Береза з "Дніпро-1") публічно назвали його дії зрадою, стверджуючи, що Литвин покинув бійців напризволяще.
Зараз ця вся сімейка Литвиних, що спочатку привела в Україну у владу овоча, а згодом і війну та окупацію, добре себе почуває на мільйонних пенсіях і прихватизованих маєтках.
показати весь коментар
29.05.2026 10:16 Відповісти
 
 