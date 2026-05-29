ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Не можна виключати і вторгнення
Наразі на території Білорусі нарощування сил безпосередньо близько до кордону України немає, проте процеси всередині території РБ насторожують.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Подробиці
Речник нагадав, що ще із 2022 року Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів – вони періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.
"Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення", - пояснив Демченко.
Ударних угруповань Росія у Білорусі не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію РБ і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.
Що передувало?
- Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.
- 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.
І це не дивно. Бо на той час сектор "Д" - вузьку смугу вздовж кордону прикривав 8-й армійський корпус під командуванням іще одного генерала Литвина - Петра (третього брата клану Литвиних).
А цей ще відмітився тим, що під Іловайськом залишив позиції і втік до Києва 25 серпня 2014 року, не повідомивши підлеглих про загрозу прориву російських військ. І цим паралізував дії ввірених йому військ, чим оголив фланг інших українських сил. Командири добровольчих батальйонів (зокрема Юрій Береза з "Дніпро-1") публічно назвали його дії зрадою, стверджуючи, що Литвин покинув бійців напризволяще.
Зараз ця вся сімейка Литвиних, що спочатку привела в Україну у владу овоча, а згодом і війну та окупацію, добре себе почуває на мільйонних пенсіях і прихватизованих маєтках.