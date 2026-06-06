Лукашенко заявляет, что не будет отправлять белорусов воевать в Украину: "Не хотим быть мясным фаршем"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины.

Об этом он сказал во время выступления в Гродно 6 июня, цитирует его заявления телеграм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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Лукашенко уверяет, что белорусы не будут воевать против Украины

"Мы что, должны идти по чужой воле воевать в Украину? Мы что, хотим там мясным фаршем быть? Нет, мы этого не хотим", — сказал Лукашенко.

В то же время белорусский диктатор напомнил, что Беларусь была и будет союзником России.

Кроме того, во время своего выступления Лукашенко обратился к жителям Украины и других соседних стран.

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить", — заявил диктатор РБ, не уточнив, от кого он собирается "защищать".

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Что предшествовало?

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.

18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

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