Лукашенко заявляет, что не будет отправлять белорусов воевать в Украину: "Не хотим быть мясным фаршем"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины.
Об этом он сказал во время выступления в Гродно 6 июня, цитирует его заявления телеграм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
Лукашенко уверяет, что белорусы не будут воевать против Украины
"Мы что, должны идти по чужой воле воевать в Украину? Мы что, хотим там мясным фаршем быть? Нет, мы этого не хотим", — сказал Лукашенко.
В то же время белорусский диктатор напомнил, что Беларусь была и будет союзником России.
Кроме того, во время своего выступления Лукашенко обратился к жителям Украины и других соседних стран.
"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить", — заявил диктатор РБ, не уточнив, от кого он собирается "защищать".
Что предшествовало?
- Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.
- 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
- 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.
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добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
Частина безпілотників після виконання певного маршруту над Україною знову перетинає кордон у бік Білорусі, використовує її простір для транзиту та обходу українських засобів протиповітряної оборони.
А як дихав, як дихав у 2022 році!
К сожалению, фраза Лукашенко "Мы что, должны за чужую волю воевать в Украине, чтобы быть там мясным фаршем?" ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА.
На самом деле он НЕ говорил, что он против того, чтобы воевать в Украине на стороне рф. Он говорил, что, мол, это Светлана Тихановская хочет, чтобы беларусы были "мясным фаршем" на стороне Украины.
Полностью цитата: «Наш идеолог главный [Светлана Тихановская] заявила украинцам: "У нас есть, что вам предложить", - цитата дословная, "это наши беларусы". То есть мы чё, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим "мясным фаршем" там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим». К сожалению, он не утверждал, что не пойдёт воевать против Украины на стороне РФ.
Это не значит, что он пойдёт. Но фразу, что он не пойдёт воевать на стороне РФ, он не произносил.
Как всегда, призываю всех проверять контекст, когда видите кусок цитаты.