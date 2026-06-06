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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Лукашенко заявляет, что не будет отправлять белорусов воевать в Украину: "Не хотим быть мясным фаршем"

Белорусский диктатор высказался об отправке войск в Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины.

Об этом он сказал во время выступления в Гродно 6 июня, цитирует его заявления телеграм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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Лукашенко уверяет, что белорусы не будут воевать против Украины 

"Мы что, должны идти по чужой воле воевать в Украину? Мы что, хотим там мясным фаршем быть? Нет, мы этого не хотим", — сказал Лукашенко.

В то же время белорусский диктатор напомнил, что Беларусь была и будет союзником России.

Кроме того, во время своего выступления Лукашенко обратился к жителям Украины и других соседних стран.

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить", — заявил диктатор РБ, не уточнив, от кого он собирается "защищать".

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Что предшествовало?

  • Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.
  • 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

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Автор: 

Беларусь (8061) Лукашенко Александр (3629)
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Топ комментарии
+6
Один асвабадітєль, другий защітнік…
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06.06.2026 20:39 Ответить
+5
твій підрило фарш ще з 22-го гниє у землі
добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
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06.06.2026 20:46 Ответить
+3
Білорусь залишається головним військовим союзником Росії.
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
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06.06.2026 20:47 Ответить
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Один асвабадітєль, другий защітнік…
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06.06.2026 20:39 Ответить
Дивний заголовок, в тексті не сказано що "не відправлятиме" 🤔
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06.06.2026 20:40 Ответить
а ти, ****, спробуй
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06.06.2026 20:40 Ответить
новин за білокацапію більше не буде.
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06.06.2026 20:56 Ответить
****** і його погонить з миколою, самозванний раб ************!
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06.06.2026 20:40 Ответить
А росіяни хотять. картопля їм про це фактично в очі і сказав 😆
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06.06.2026 20:46 Ответить
твій підрило фарш ще з 22-го гниє у землі
добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
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06.06.2026 20:46 Ответить
Білорусь залишається головним військовим союзником Росії.
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
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06.06.2026 20:47 Ответить
Російські ударні дрони («Шахед» та «Гербера») після запуску спочатку заходять у повітряний простір Білорусі. Вони рухаються над білоруською територією і звідти несподівано повертають в Україну через Київську та Житомирську області.
Частина безпілотників після виконання певного маршруту над Україною знову перетинає кордон у бік Білорусі, використовує її простір для транзиту та обходу українських засобів протиповітряної оборони.
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06.06.2026 20:56 Ответить
Картопенпюрер не хоче піти на фарш !
А як дихав, як дихав у 2022 році!
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06.06.2026 20:49 Ответить
Тоді було "Кієв за трі дня" і парадна форма при собі))
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06.06.2026 21:22 Ответить
А тебе, тарган, ніхто і спитає
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06.06.2026 20:50 Ответить
І НЕ спитає
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06.06.2026 20:51 Ответить
Бульбофюреру повірити все одно що собаку в сраку поцілувати. Бульбофюрер хіба що трохи підсцикує поки що і спостерігає чія буде верх брати до того воно і приєднається
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06.06.2026 20:52 Ответить
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06.06.2026 20:57 Ответить
Таке ж саме брехливе, як і *****
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06.06.2026 21:01 Ответить
Щось став підозрювати?
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06.06.2026 21:05 Ответить
На фарш не пошле, а на пюрешку запросто!
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06.06.2026 21:10 Ответить
Лушпайки на пюрешку?
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06.06.2026 21:14 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20939 Анонімний телеграм-канал білоруса Быть Или:
К сожалению, фраза Лукашенко "Мы что, должны за чужую волю воевать в Украине, чтобы быть там мясным фаршем?" ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА.
На самом деле он НЕ говорил, что он против того, чтобы воевать в Украине на стороне рф. Он говорил, что, мол, это Светлана Тихановская хочет, чтобы беларусы были "мясным фаршем" на стороне Украины.
Полностью цитата: «Наш идеолог главный [Светлана Тихановская] заявила украинцам: "У нас есть, что вам предложить", - цитата дословная, "это наши беларусы". То есть мы чё, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим "мясным фаршем" там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим». К сожалению, он не утверждал, что не пойдёт воевать против Украины на стороне РФ.
Это не значит, что он пойдёт. Но фразу, что он не пойдёт воевать на стороне РФ, он не произносил.
Как всегда, призываю всех проверять контекст, когда видите кусок цитаты.
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06.06.2026 21:13 Ответить
А коли чикчирик взагалі казав правду?((
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06.06.2026 21:16 Ответить
Срутін тепер цього картопляника може притягнути за " дісрідітацію армії РФ" назвав руськіх фаршем хоч і гандон а все правильно сказав
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06.06.2026 21:18 Ответить
Колисала баба діда. Пане Президенте, поїзд ушол, ви зрадили Україну.
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06.06.2026 21:19 Ответить
Ясен пень..це кацапський тил в повній недоторканості
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06.06.2026 21:19 Ответить
Ти **** те саме обіцяв гардону , що ніяка ***** не перетне кордону в бік України .
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06.06.2026 21:37 Ответить
Глист
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06.06.2026 21:47 Ответить
В соревновании холодильника и телевизора, неожиданно вырвались вперед бензоколонки.
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06.06.2026 21:55 Ответить
 
 