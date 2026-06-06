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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Возможны провокации с территории Беларуси в направлении Киева и запада Украины, - Демченко

Украинская граница с Беларусью на Полесье

С территории Беларуси не исключаются провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины, подобные тем, что фиксировались в 2022 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Возможные провокации

По его словам, риск провокаций остается.

Могут быть провокации и в направлении Киева. Могут быть провокации в направлении западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году", - сказал Демченко.

Поэтому, как отметил представитель ГПСУ, Украина должна готовиться к худшему.

"Надо быть сильнее того, что может к нам прийти", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение

Что предшествовало?

  • Ранее Демченко сообщил, что Россия усилила атаки дронами через Беларусь.
  • Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударных группировок в Беларуси у границы с Украиной не зафиксировано, - ГПСУ

Автор: 

Беларусь (8059) Госпогранслужба (7156) Демченко Андрей (349)
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Топ комментарии
+10
Нігуя собі провокація з Білорусі у 2022р! - оце погнав! - військовий напад - хто він такий шо не може відрізнити провокацію від повномасштабної війни?
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06.06.2026 14:05 Ответить
+5
Зрозуміло! зеленський-Наше все!!, і його патужні менеджери, також...
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06.06.2026 14:03 Ответить
+2
Зараз що не день, то: напад на Київ/знищення дамб,мостів/знищення водопостачання/напад на Волинь/ядерка/вступ білорусі у війну .

Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .

І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?
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06.06.2026 14:29 Ответить
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Зрозуміло! зеленський-Наше все!!, і його патужні менеджери, також...
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06.06.2026 14:03 Ответить
Головне щоб ти тут пАтужився пАтужними змістовними постами!
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06.06.2026 14:57 Ответить
Дмитро Піталов #581675 а то від тебе багато змісто йде...
наш вова такий самий як на північних болотах, тільки молодий і віддавати владу добровільно не буде. цікаво на якому році бебіли зрозуміють що їх їб..ть?
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06.06.2026 15:07 Ответить
Що дає твоє патякання? Біжи зноси зебанду! Де ди? Про що твої пости? Тема про можливий напад з білорусі! В тебе в огороді бузина!
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06.06.2026 15:41 Ответить
Нігуя собі провокація з Білорусі у 2022р! - оце погнав! - військовий напад - хто він такий шо не може відрізнити провокацію від повномасштабної війни?
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06.06.2026 14:05 Ответить
він з корпусу стражів зеленої революції....
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06.06.2026 15:03 Ответить
Зараз що не день, то: напад на Київ/знищення дамб,мостів/знищення водопостачання/напад на Волинь/ядерка/вступ білорусі у війну .

Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .

І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?
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06.06.2026 14:29 Ответить
Якщо ситуація з династією буде загострюватися то щоб рятувати ішака Білорусь і нападе
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06.06.2026 15:14 Ответить
А що? Шашликів вже нажерлися тепер всім боятися? )
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06.06.2026 15:15 Ответить
Ви тут даремно стебаєтесь. Якщо білоруси дадуть оркам територію для ударів дронами нам в тил по Західній Україні, то це буде означати початок війни з Білоруссю, бо без знищення ретрансляторів і операторів на території Білорусі обійтися буде неможливо. Ну, а тоді Лука-фюрер буде голосити про напад з боку України і підтягування рашистів знову до наших північних кордонів для розширеня лінії фронту. Ви краще думайте, що будете робити, крім писанини тут оцих отруйних коментів. Смішно вже нікому не буде
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06.06.2026 15:31 Ответить
 
 