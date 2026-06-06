Возможны провокации с территории Беларуси в направлении Киева и запада Украины, - Демченко

С территории Беларуси не исключаются провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины, подобные тем, что фиксировались в 2022 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Возможные провокации

По его словам, риск провокаций остается.

Могут быть провокации и в направлении Киева. Могут быть провокации в направлении западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году", - сказал Демченко.

Поэтому, как отметил представитель ГПСУ, Украина должна готовиться к худшему.

"Надо быть сильнее того, что может к нам прийти", - добавил он.

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Что предшествовало?

Ранее Демченко сообщил, что Россия усилила атаки дронами через Беларусь.

Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.

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