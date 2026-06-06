Возможны провокации с территории Беларуси в направлении Киева и запада Украины, - Демченко
С территории Беларуси не исключаются провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины, подобные тем, что фиксировались в 2022 году.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Возможные провокации
По его словам, риск провокаций остается.
Могут быть провокации и в направлении Киева. Могут быть провокации в направлении западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году", - сказал Демченко.
Поэтому, как отметил представитель ГПСУ, Украина должна готовиться к худшему.
"Надо быть сильнее того, что может к нам прийти", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Демченко сообщил, что Россия усилила атаки дронами через Беларусь.
- Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.
Топ комментарии
+10 Валентин Коваль #620706
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+5 Evgen Karpenko
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+2 Redcar Ukraine
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наш вова такий самий як на північних болотах, тільки молодий і віддавати владу добровільно не буде. цікаво на якому році бебіли зрозуміють що їх їб..ть?
Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .
І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?