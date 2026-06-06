Можливі провокації з території Білорусі у напрямку Києва та заходу України, - Демченко
Із території Білорусі не виключаються провокаційні дії у бік Києва та західних регіонів України, подібні до тих, що фіксувалися у 2022 році.
Про це заявив , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Можливі провокації
За його словами, ризик провокацій залишається.
Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", - сказав Демченко.
Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.
"Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Демченко повідомив, що Росія збільшила атаки дронами через Білорусь.
- Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар06.06.2026 14:05 Відповісти Посилання
+6 Evgen Karpenko
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+3 Redcar Ukraine
показати весь коментар06.06.2026 14:29 Відповісти Посилання
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наш вова такий самий як на північних болотах, тільки молодий і віддавати владу добровільно не буде. цікаво на якому році бебіли зрозуміють що їх їб..ть?
хай його "сметуни" зносять які за нього голосували!
мої пости про те що Україною керує недалугий неадекват!
Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .
І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?
Ось у сама The Washington Post написала "Україна МОЖЕ СТАТИ ключовою перемогою для Трампа у політиці".
Україна МОЖЕ СТАТИ!? Але Україна НЕ СТАНЕ через імовірну залежність Трампа від Кремля-Путіна.
"Потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку".
Напевно, в Анкоріджі Путін "напомнил" Трампу содержание некоторых, имеющихся в Кремле, папочек, включая «Файлы Эпштейна», которые, в частности, включают текстовые резюме допросов и первичные заявления женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны Трампа и Эпштейна, когда была несовершеннолетней (в возрасте от 13 до 15 лет).
Ранее сообщались о том, что Эпштейн якобы через т. Лаврова передал/продал Кремлю все файлы, якобы "для более надежной сохранности" в Кремля