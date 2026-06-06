Можливі провокації з території Білорусі у напрямку Києва та заходу України, - Демченко

Із території Білорусі не виключаються провокаційні дії у бік Києва та західних регіонів України, подібні до тих, що фіксувалися у 2022 році.

Про це заявив , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Можливі провокації

За його словами, ризик провокацій залишається.

Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", - сказав Демченко.

Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.

"Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - додав він.

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Що передувало?

Раніше Демченко повідомив, що Росія збільшила атаки дронами через Білорусь.

Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.

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