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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Можливі провокації з території Білорусі у напрямку Києва та заходу України, - Демченко

Український кордон з Білоруссю на Поліссі

Із території Білорусі не виключаються провокаційні дії у бік Києва та західних регіонів України, подібні до тих, що фіксувалися у 2022 році.

Про це заявив , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Можливі провокації

За його словами, ризик провокацій залишається.

Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", - сказав Демченко.

Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.

"Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Не можна виключати і вторгнення

Що передувало?

  • Раніше Демченко повідомив, що Росія збільшила атаки дронами через Білорусь.
  • Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударних угруповань у Білорусі біля кордону з Україною не зафіксовано, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (8146) ДПСУ Держприкордонслужба (6746) Демченко Андрій (409)
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Топ коментарі
+11
Нігуя собі провокація з Білорусі у 2022р! - оце погнав! - військовий напад - хто він такий шо не може відрізнити провокацію від повномасштабної війни?
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06.06.2026 14:05 Відповісти
+6
Зрозуміло! зеленський-Наше все!!, і його патужні менеджери, також...
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06.06.2026 14:03 Відповісти
+3
Зараз що не день, то: напад на Київ/знищення дамб,мостів/знищення водопостачання/напад на Волинь/ядерка/вступ білорусі у війну .

Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .

І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?
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06.06.2026 14:29 Відповісти
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Зрозуміло! зеленський-Наше все!!, і його патужні менеджери, також...
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06.06.2026 14:03 Відповісти
Головне щоб ти тут пАтужився пАтужними змістовними постами!
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06.06.2026 14:57 Відповісти
Дмитро Піталов #581675 а то від тебе багато змісто йде...
наш вова такий самий як на північних болотах, тільки молодий і віддавати владу добровільно не буде. цікаво на якому році бебіли зрозуміють що їх їб..ть?
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06.06.2026 15:07 Відповісти
Що дає твоє патякання? Біжи зноси зебанду! Де ди? Про що твої пости? Тема про можливий напад з білорусі! В тебе в огороді бузина!
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06.06.2026 15:41 Відповісти
у нюхача біполярка, тому що коли йому казали "про можливий напад" воно казало про шашлики, а зараз коли всі мовчать на нас "нападають" білоруси....
хай його "сметуни" зносять які за нього голосували!
мої пости про те що Україною керує недалугий неадекват!
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06.06.2026 16:23 Відповісти
Нігуя собі провокація з Білорусі у 2022р! - оце погнав! - військовий напад - хто він такий шо не може відрізнити провокацію від повномасштабної війни?
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06.06.2026 14:05 Відповісти
він з корпусу стражів зеленої революції....
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06.06.2026 15:03 Відповісти
Зараз що не день, то: напад на Київ/знищення дамб,мостів/знищення водопостачання/напад на Волинь/ядерка/вступ білорусі у війну .

Західні медіа чогось не пишуть (ті самі, які точно спрогнозували повномасштабку 2022 і напрямки) .

І підозріло синхронно такі повідомлення виходять, коли у параші проблеми на фронті. Совпадєніє ?
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06.06.2026 14:29 Відповісти
Якщо ситуація з династією буде загострюватися то щоб рятувати ішака Білорусь і нападе
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06.06.2026 15:14 Відповісти
А що? Шашликів вже нажерлися тепер всім боятися? )
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06.06.2026 15:15 Відповісти
Ви тут даремно стебаєтесь. Якщо білоруси дадуть оркам територію для ударів дронами нам в тил по Західній Україні, то це буде означати початок війни з Білоруссю, бо без знищення ретрансляторів і операторів на території Білорусі обійтися буде неможливо. Ну, а тоді Лука-фюрер буде голосити про напад з боку України і підтягування рашистів знову до наших північних кордонів для розширеня лінії фронту. Ви краще думайте, що будете робити, крім писанини тут оцих отруйних коментів. Смішно вже нікому не буде
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06.06.2026 15:31 Відповісти
Ну то в'їпіть по больовому центру провокацій. Підказую - він знаходиться на мозирському НПЗ.
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06.06.2026 15:51 Відповісти
- Якщо Путін самого Трампа "тримає на прив'язі", то Лукашенка тим більше - сказав один "самодіяльний політолог на пенсії", по життю песиміст, з тих песимістів, які себе відносять до поінформованих оптимістів.

Ось у сама The Washington Post написала "Україна МОЖЕ СТАТИ ключовою перемогою для Трампа у політиці".

Україна МОЖЕ СТАТИ!? Але Україна НЕ СТАНЕ через імовірну залежність Трампа від Кремля-Путіна.

"Потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку".

Напевно, в Анкоріджі Путін "напомнил" Трампу содержание некоторых, имеющихся в Кремле, папочек, включая «Файлы Эпштейна», которые, в частности, включают текстовые резюме допросов и первичные заявления женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны Трампа и Эпштейна, когда была несовершеннолетней (в возрасте от 13 до 15 лет).

Ранее сообщались о том, что Эпштейн якобы через т. Лаврова передал/продал Кремлю все файлы, якобы "для более надежной сохранности" в Кремля
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06.06.2026 16:02 Відповісти
 
 