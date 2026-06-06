Росія збільшила атаки дронами через Білорусь – ДПСУ

Росія активізувала запуск ударних БпЛА через територію Білорусі, спрямовуючи їх на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Він звернув увагу, що режим Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну у нібито регулярних спробах атак безпілотниками прикордонної інфраструктури Білорусі. Водночас за його словами, Мінськ ігнорує факти транзиту російських дронів через свою територію.

"Білорусь жодним чином не засудила такі дії. Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київщину, Житомирщину залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення випадків такої тактики", – наголосив Демченко.

За словами речника Державної прикордонної служби України, Кремль нині активно чинить тиск на Білорусь, намагаючись спонукати її до безпосередньої участі у війні проти України.

Водночас, як зазначається, Україна через постійну загрозу провокацій посилює оборону та фортифікаційні укріплення на північному напрямку.

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При цьому українські прикордонники не фіксують збільшення російського військового угруповання безпосередньо біля українсько-білоруського кордону до рівня, який міг би свідчити про підготовку до наступальних дій.

Що передувало?

Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.