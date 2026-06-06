Россия усилила атаки дронами через Беларусь – ГПСУ

Россия активизировала запуск ударных БПЛА через территорию Беларуси, направляя их на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Он обратил внимание, что режим Александра Лукашенко недавно обвинял Украину в якобы регулярных попытках атак беспилотниками на пограничную инфраструктуру Беларуси. В то же время, по его словам, Минск игнорирует факты транзита российских дронов через свою территорию.

"Беларусь никоим образом не осудила такие действия. Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и следуют по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую и Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение случаев применения такой тактики", – подчеркнул Демченко.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, Кремль в настоящее время активно оказывает давление на Беларусь, пытаясь подтолкнуть ее к непосредственному участию в войне против Украины.

В то же время, как отмечается, Украина из-за постоянной угрозы провокаций усиливает оборону и фортификационные укрепления на северном направлении.

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При этом украинские пограничники не фиксируют увеличения российской военной группировки непосредственно у украинско-белорусской границы до уровня, который мог бы свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

Что предшествовало?

Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.