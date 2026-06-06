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Новости
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Россия усилила атаки дронами через Беларусь – ГПСУ

РФ использует Беларусь для атак дронами по Украине – Демченко

Россия активизировала запуск ударных БПЛА через территорию Беларуси, направляя их на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Он обратил внимание, что режим Александра Лукашенко недавно обвинял Украину в якобы регулярных попытках атак беспилотниками на пограничную инфраструктуру Беларуси. В то же время, по его словам, Минск игнорирует факты транзита российских дронов через свою территорию.

"Беларусь никоим образом не осудила такие действия. Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и следуют по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую и Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение случаев применения такой тактики", – подчеркнул Демченко.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, Кремль в настоящее время активно оказывает давление на Беларусь, пытаясь подтолкнуть ее к непосредственному участию в войне против Украины.

В то же время, как отмечается, Украина из-за постоянной угрозы провокаций усиливает оборону и фортификационные укрепления на северном направлении.

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При этом украинские пограничники не фиксируют увеличения российской военной группировки непосредственно у украинско-белорусской границы до уровня, который мог бы свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

Что предшествовало?

Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.

Автор: 

Беларусь (8059) беспилотник (5285) Госпогранслужба (7154) россия (97822) Демченко Андрей (349)
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Топ комментарии
+7
А Віслюк все шмарклі жує та видосики штампує. По-хорошому, треба один раз публічно офіційно попередити бульбафюрера, а потім, для початку, мінус НПЗ у Мозирі, і далі по списку Мадяра Бровді. Це, до речі, був би і чутливий економічний удар по ×уйлостану.
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06.06.2026 10:15 Ответить
+6
Так треба і Росію через Білорусь атакувати.

А колись і на її територію падати.
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06.06.2026 10:11 Ответить
+5
Причому трофейним Шахедом по НПЗ..
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06.06.2026 10:17 Ответить
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А он не при чем. Не знаєт.🤣🤣🤣
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06.06.2026 10:04 Ответить
Немає вже Білорусі, є білоруська область, а бульбофюрер пока що смотрящий від ***** на території де колись була Білорусь.
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06.06.2026 11:07 Ответить
Так треба і Росію через Білорусь атакувати.

А колись і на її територію падати.
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06.06.2026 10:11 Ответить
А Віслюк все шмарклі жує та видосики штампує. По-хорошому, треба один раз публічно офіційно попередити бульбафюрера, а потім, для початку, мінус НПЗ у Мозирі, і далі по списку Мадяра Бровді. Це, до речі, був би і чутливий економічний удар по ×уйлостану.
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06.06.2026 10:15 Ответить
!!!!!!!!!
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06.06.2026 10:20 Ответить
Причому трофейним Шахедом по НПЗ..
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06.06.2026 10:17 Ответить
Расфігачте цьому вусатому бульбап#дару кілька заводів, та нпз ( для початку.)
Чому українці через цього обсоса повинні страждати ?
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06.06.2026 10:24 Ответить
Потрібно приземлити пару дронів без б\ч біля Мозирського НПЗ
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06.06.2026 10:59 Ответить
Російські можна і з БЧ..якщо РЕБ зможе подавити
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06.06.2026 11:14 Ответить
Нехай Зєля напише відкритого листа Будьбофюреру, або видасть указ.
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06.06.2026 12:20 Ответить
 
 