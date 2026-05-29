На границе с Беларусью наблюдают опасную активность, но вторжения пока не ожидают, - советник министра обороны

Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя на территории соседнего государства сохраняется определенная активность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсетях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в Минобороны

По словам Бескрестнова, украинская разведка постоянно следит за ситуацией на белорусском направлении, а Силы обороны готовы к различным сценариям развития событий.

"Да, мы фиксируем активность, которая в будущем может представлять угрозу для нас или стран Европы. Нет, мы не видим готовности напасть на нас, условно "завтра"", – отметил советник министра обороны.

Он подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством укреплений и войск для отражения возможной агрессии.

Читайте: ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение

Почему вторжение маловероятно

Бескрестнов считает, что даже в случае открытия нового фронта с территории Беларуси его главной целью могло бы стать отвлечение части украинских сил или использование белорусской территории для запуска ракет и дронов.

В то же время он убежден, что повторение сценария полномасштабного вторжения 2022 года маловероятно.

"Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина видит риск вовлечения Беларуси в войну против РФ, - постпред Мельник

Что говорят пограничники и аналитики

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг заявления режима Александра Лукашенко о якобы регулярных полетах украинских беспилотников над территорией Беларуси.

Между тем Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия и Беларусь могут создавать информационные предпосылки для запуска российских дронов по Украине с белорусской территории. В то же время аналитики не зафиксировали накопления войск, достаточного для наземного вторжения.

Также в отчете ISW отмечается, что Россия пока не имеет необходимых резервов для поддержки возможного наступления со стороны Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ