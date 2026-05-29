На границе с Беларусью наблюдают опасную активность, но вторжения пока не ожидают, - советник министра обороны
Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя на территории соседнего государства сохраняется определенная активность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсетях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").
Что говорят в Минобороны
По словам Бескрестнова, украинская разведка постоянно следит за ситуацией на белорусском направлении, а Силы обороны готовы к различным сценариям развития событий.
"Да, мы фиксируем активность, которая в будущем может представлять угрозу для нас или стран Европы. Нет, мы не видим готовности напасть на нас, условно "завтра"", – отметил советник министра обороны.
Он подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством укреплений и войск для отражения возможной агрессии.
Почему вторжение маловероятно
Бескрестнов считает, что даже в случае открытия нового фронта с территории Беларуси его главной целью могло бы стать отвлечение части украинских сил или использование белорусской территории для запуска ракет и дронов.
В то же время он убежден, что повторение сценария полномасштабного вторжения 2022 года маловероятно.
"Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов", – подчеркнул он.
Что говорят пограничники и аналитики
Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг заявления режима Александра Лукашенко о якобы регулярных полетах украинских беспилотников над территорией Беларуси.
Между тем Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия и Беларусь могут создавать информационные предпосылки для запуска российских дронов по Украине с белорусской территории. В то же время аналитики не зафиксировали накопления войск, достаточного для наземного вторжения.
Также в отчете ISW отмечается, что Россия пока не имеет необходимых резервов для поддержки возможного наступления со стороны Беларуси.
Міністр оборони називає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може розпочатися "завтра-післязавтра".
З настанням "часу z" все те добро швиденько вантажиться у вагони і бодро їде на південь, до вже приготованих позицій розгортання. Хоча з логістикою у кацапів завжди були великі проблеми, тож скоріш за все такі "маньоври" приховано провести їм не по зубам 🤔
Не вірю, що білоруси захочуть воювати з нами. Лука на розтяжці, мудак картопляний....