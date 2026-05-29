На границе с Беларусью наблюдают опасную активность, но вторжения пока не ожидают, - советник министра обороны

В Минобороны заявили об угрожающей активности в Беларуси, но не видят признаков нападения

Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя на территории соседнего государства сохраняется определенная активность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсетях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Что говорят в Минобороны

По словам Бескрестнова, украинская разведка постоянно следит за ситуацией на белорусском направлении, а Силы обороны готовы к различным сценариям развития событий.

"Да, мы фиксируем активность, которая в будущем может представлять угрозу для нас или стран Европы. Нет, мы не видим готовности напасть на нас, условно "завтра"", – отметил советник министра обороны.

Он подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством укреплений и войск для отражения возможной агрессии.

Почему вторжение маловероятно

Бескрестнов считает, что даже в случае открытия нового фронта с территории Беларуси его главной целью могло бы стать отвлечение части украинских сил или использование белорусской территории для запуска ракет и дронов.

В то же время он убежден, что повторение сценария полномасштабного вторжения 2022 года маловероятно.

"Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов", – подчеркнул он.

Что говорят пограничники и аналитики

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг заявления режима Александра Лукашенко о якобы регулярных полетах украинских беспилотников над территорией Беларуси.

Между тем Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия и Беларусь могут создавать информационные предпосылки для запуска российских дронов по Украине с белорусской территории. В то же время аналитики не зафиксировали накопления войск, достаточного для наземного вторжения.

Также в отчете ISW отмечается, что Россия пока не имеет необходимых резервов для поддержки возможного наступления со стороны Беларуси.

Олександр Топчій

20.02.22


Міністр оборони називає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може розпочатися "завтра-післязавтра".

29.05.2026 16:11 Ответить
"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напасти

15 Feb 2022

https://glavred.net/ukraine/ne-sozdali-udarnoy-gruppirovki-reznikov-obyasnil-pochemu-rf-ne-smozhet-seychas-napast-10343360.html
29.05.2026 16:08 Ответить
Вже не очікували у 2022 році.
29.05.2026 16:08 Ответить
29.05.2026 16:08 Ответить
Но ведь в принципе так и было, войск было очень мало для захвата. Цель видимо была чтобы мы испугались и все сразу подписали на их условиях. А то что Юг был не готов, Мелитополь, Херсон итд это нужно расследовать детально кто, что и как.. Но если бы все было норм с нашей стороны - они бы даже там ничего существенного не захватили, это уже наш промах. Но исключать повторения таких марш-бросков на Киев абсолютно нельзя
29.05.2026 17:05 Ответить
Ваш промах це чий - Zельоной ОПи що здавала Україну(але ЗСУ завадила) чи паРаши ? (риторичне)
29.05.2026 17:36 Ответить
29.05.2026 16:08 Ответить
29.05.2026 16:11 Ответить
Так а шо за "активність" ви фіксуєте???
29.05.2026 16:13 Ответить
мабуть сексуальна активність.
29.05.2026 16:39 Ответить
Ну з огляду на розвинену мережу залізничного транспорту в Білорусі для швидкого перекидання військ до кордону з Україною з глибини Білорусі і кацапії ніяких проблем нема. Таргану достатньо наявними, відносно невеликими, військами організувати інфраструктуру для вивантаження і розгортання військ "з ходу", а накопичувати можна навіть на півночі, біля Сувалок ... лякаючи НАТО.
З настанням "часу z" все те добро швиденько вантажиться у вагони і бодро їде на південь, до вже приготованих позицій розгортання. Хоча з логістикою у кацапів завжди були великі проблеми, тож скоріш за все такі "маньоври" приховано провести їм не по зубам 🤔
29.05.2026 16:16 Ответить
Те саме,що перед вторгненням: спостерігали,але не очікували і в підсумку вирішили- не буде...
29.05.2026 16:30 Ответить
Постійно подається така суперечлива інформація, що не знаєш чому вірити, не серйозно все це
29.05.2026 16:45 Ответить
Путлер може організувати обстріл України з території БР і звинуватити сябрів у жопорукості. Або обстріл території БР і звинуватити нас.
Не вірю, що білоруси захочуть воювати з нами. Лука на розтяжці, мудак картопляний....
29.05.2026 16:51 Ответить
Білорусам розказують, що Зеленський хоче звільнити їх від народу, так як Україну. В селах по 10-15 корів залишилось. План глобалістів спрацював, їсти хімію із супромакетів.
29.05.2026 17:24 Ответить
 
 