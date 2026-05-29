Украина видит риск вовлечения Беларуси в войну против РФ, - постпред Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил об усилении риска участия Беларуси в войне против Украины и призвал к ужесточению санкций против Москвы и Минска.

Мельник заявил, что режим Александра Лукашенко фактически теряет элементы суверенитета, позволяя России использовать территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру и воздушное пространство.

По его словам, под давлением Кремля Беларусь все глубже вовлекается в войну - в частности, через мобилизационные меры, размещение передовых ракетных систем и учения, связанные с ядерным оружием.

Мельник подчеркнул, что это создает "беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности".

Позиция Украины относительно возможного удара с севера

Дипломат подчеркнул, что Украина не ожидает нового вторжения с территории Беларуси, однако в случае агрессии готова действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

"Любое нападение с севера вызовет немедленный и решительный ответ", - заявил он, добавив, что режим в Минске может столкнуться с "разрушительными последствиями".

Мельник призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на Россию и Беларусь для недопущения дальнейшей эскалации войны.

"Каждая лазейка, которая остается открытой, каждая невыполненная санкция и каждый источник дохода, который остается нетронутым, позволяют Кремлю продолжать свою агрессивную войну", - сказал дипломат.

