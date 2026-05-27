РФ может нанести удар из Беларуси по трассе Киев–Чоп, по которой идет помощь Украине

В ISW заявили о возможной подготовке новых атак России

Россия может готовить новые атаки на Украину с территории Беларуси, а одной из главных целей может стать трасса Киев–Чоп, по которой поступает помощь от западных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Кремль может использовать заявления о якобы появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси как повод для будущих ударов.

В ISW отметили, что россияне могут активнее применять дроны типа "Шахед" и "Молния" с территории Беларуси для атак по западным и северо-западным регионам Украины.

Под ударом, по оценкам экспертов, могут оказаться наземные линии связи, железная дорога и трасса М-06 Киев–Чоп — один из ключевых маршрутов поставки помощи из Польши.

В Институте изучения войны считают, что Россия через заявления белорусской стороны пытается подготовить информационное оправдание для будущих атак с территории Беларуси.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российское командование просчитывает возможное наступление на Украину со стороны Беларуси.

Также в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что РФ планирует развернуть в Беларуси четыре наземные станции управления беспилотниками для дистанционного управления дронами во время полетов.

27.05.2026 11:22 Ответить
27.05.2026 11:22 Ответить
27.05.2026 11:24 Ответить
Як тільки полетить з Білорусі - полетить у відповідь.
27.05.2026 11:22 Ответить
З Білорусії вже давно летить і що??
27.05.2026 11:51 Ответить
Летить не з Білорусі, а через її територію. З Білорусі летіло на початку вторгнення, але тоді було якось не до неї. А тепер на запуск з Білорусі - полетить у відповідь.
27.05.2026 11:56 Ответить
Може - але самий перед по Україні вдарили Міндіч і Компашка
27.05.2026 11:22 Ответить
Підтримую. Коли падають на голову бомби, бажано регулярно згадувати не тільки про Х...йла, але також і про стирені декілька триліонів доларів представниками владно-олігархічного режиму України, бо кожен стирений за роки незалежності триліон доларів - це 500 000 крилатих ракет типу "Томагавк", наявність яких в ********* світі є 100%-ною гарантією мирного неба над головою.
27.05.2026 11:24 Ответить
нафига вы эту помойку аналитиков телеграм каналов вытянули ISW. Они же полную ахинею пишут зачастую противоречащую друг другу с интервалом в 1 день ?
27.05.2026 11:24 Ответить
Прийшло якесь сруязикий гній і розказує що постити... Серед українців говори державною гній ока цаплений
27.05.2026 11:52 Ответить
*********** зустринутьсябриз полку Кастуся Каліновського. Ну і СОУ також.
І тоді, **********,
27.05.2026 11:25 Ответить
Їм просто зроблять "Зябровку. 2". Коли вони, кілька років тому, на колишньому аеродромі ЧВВАУЛ, за 16 км від кордону з Україною, розвернули ретранслятор, з радарною системою, для полегшення навігації кацапських ЛА, які летіли в Україну, їх попередили... А потім ретранслятор "тихо вмер"... Ще тоді, коли у нас літали тільки "Байрактари" - і то, лише над нашою власною територією...
27.05.2026 11:58 Ответить
Нічого вони там не можуть, кацапстан вже і так обісрався по повній програмі!
27.05.2026 11:25 Ответить
если там кацапы появятся то да, а так если дроны полетят со стороны таракана. надо их хреначить.
27.05.2026 11:29 Ответить
Наш Мадяр доступно попередив бульбенфюрера Луку, що цілі на його бульборейху вже занесені в програми польоту наших дронів, 500 штук, так що нехай думає своїм куринними мізками, старий пирдун.
27.05.2026 11:37 Ответить
жаль, була собі Білорусь, симпатична така країна, гарна природа... а не буде
27.05.2026 11:38 Ответить
Что им сейчас мешает бить шахедами. Через всю Украину спокойно долетают до Львова. Или на солярке хотя сэкономить?
27.05.2026 11:39 Ответить
сруязикий гній за парєбрік гнида
27.05.2026 11:53 Ответить
РФ может ударить по любой дороге. Вы там подскажите америкосам, кто рядом. Дебилы, б-дь.
27.05.2026 11:41 Ответить
Пітьмі перше з окупованими дорогами розібратись слід:







27.05.2026 12:09 Ответить
Сумніваюсь .Моззирський НПЗ за 40 км. від українського кордону , по друге білорусь прострілюється наскрізь .
27.05.2026 12:17 Ответить
Бред какой. Они и со своей терриротрии могут это сделать. Но если они остановят помощь, то война очень быстро закончится, а это (кроме народа) никому не нужно.
27.05.2026 12:21
 
 