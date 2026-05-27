РФ может нанести удар из Беларуси по трассе Киев–Чоп, по которой идет помощь Украине

Россия может готовить новые атаки на Украину с территории Беларуси, а одной из главных целей может стать трасса Киев–Чоп, по которой поступает помощь от западных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Кремль может использовать заявления о якобы появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси как повод для будущих ударов.

В ISW отметили, что россияне могут активнее применять дроны типа "Шахед" и "Молния" с территории Беларуси для атак по западным и северо-западным регионам Украины.

Под ударом, по оценкам экспертов, могут оказаться наземные линии связи, железная дорога и трасса М-06 Киев–Чоп — один из ключевых маршрутов поставки помощи из Польши.

В Институте изучения войны считают, что Россия через заявления белорусской стороны пытается подготовить информационное оправдание для будущих атак с территории Беларуси.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российское командование просчитывает возможное наступление на Украину со стороны Беларуси.

Также в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что РФ планирует развернуть в Беларуси четыре наземные станции управления беспилотниками для дистанционного управления дронами во время полетов.

