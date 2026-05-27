РФ може вдарити з Білорусі по трасі Київ–Чоп, якою йде допомога Україні

В ISW заявили про можливу підготовку нових атак Росії

Росія може готувати нові атаки по Україні з території Білорусі, а однією з головних цілей може стати траса Київ–Чоп, через яку надходить допомога від західних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Кремль може використати заяви про нібито появу українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі як привід для майбутніх ударів.

У ISW зазначили, що росіяни можуть активніше застосовувати дрони типу "Шахед" та "Молнія" із території Білорусі для атак по західних і північно-західних регіонах України.

Під ударом, за оцінками експертів, можуть опинитися наземні лінії зв’язку, залізниця та траса М-06 Київ–Чоп — один із ключових маршрутів постачання допомоги з Польщі.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія через заяви білоруської сторони намагається підготувати інформаційне виправдання для майбутніх атак із території Білорусі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російське командування прораховує можливий наступ на Україну з боку Білорусі.

Також у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що РФ планує розгорнути в Білорусі чотири наземні станції керування безпілотниками для дистанційного управління дронами під час польотів.

Як тільки полетить з Білорусі - полетить у відповідь.
Як тільки полетить з Білорусі - полетить у відповідь.
27.05.2026 11:22 Відповісти
З Білорусії вже давно летить і що??
27.05.2026 11:51 Відповісти
Летить не з Білорусі, а через її територію. З Білорусі летіло на початку вторгнення, але тоді було якось не до неї. А тепер на запуск з Білорусі - полетить у відповідь.
27.05.2026 11:56 Відповісти
Може - але самий перед по Україні вдарили Міндіч і Компашка
27.05.2026 11:22 Відповісти
Підтримую. Коли падають на голову бомби, бажано регулярно згадувати не тільки про Х...йла, але також і про стирені декілька триліонів доларів представниками владно-олігархічного режиму України, бо кожен стирений за роки незалежності триліон доларів - це 500 000 крилатих ракет типу "Томагавк", наявність яких в ********* світі є 100%-ною гарантією мирного неба над головою.
27.05.2026 11:24 Відповісти
нафига вы эту помойку аналитиков телеграм каналов вытянули ISW. Они же полную ахинею пишут зачастую противоречащую друг другу с интервалом в 1 день ?
27.05.2026 11:24 Відповісти
Прийшло якесь сруязикий гній і розказує що постити... Серед українців говори державною гній ока цаплений
27.05.2026 11:52 Відповісти
*********** зустринутьсябриз полку Кастуся Каліновського. Ну і СОУ також.
І тоді, **********,
27.05.2026 11:25 Відповісти
Їм просто зроблять "Зябровку. 2". Коли вони, кілька років тому, на колишньому аеродромі ЧВВАУЛ, за 16 км від кордону з Україною, розвернули ретранслятор, з радарною системою, для полегшення навігації кацапських ЛА, які летіли в Україну, їх попередили... А потім ретранслятор "тихо вмер"... Ще тоді, коли у нас літали тільки "Байрактари" - і то, лише над нашою власною територією...
27.05.2026 11:58 Відповісти
Нічого вони там не можуть, кацапстан вже і так обісрався по повній програмі!
27.05.2026 11:25 Відповісти
если там кацапы появятся то да, а так если дроны полетят со стороны таракана. надо их хреначить.
27.05.2026 11:29 Відповісти
Наш Мадяр доступно попередив бульбенфюрера Луку, що цілі на його бульборейху вже занесені в програми польоту наших дронів, 500 штук, так що нехай думає своїм куринними мізками, старий пирдун.
27.05.2026 11:37 Відповісти
жаль, була собі Білорусь, симпатична така країна, гарна природа... а не буде
27.05.2026 11:38 Відповісти
Что им сейчас мешает бить шахедами. Через всю Украину спокойно долетают до Львова. Или на солярке хотя сэкономить?
27.05.2026 11:39 Відповісти
сруязикий гній за парєбрік гнида
27.05.2026 11:53 Відповісти
РФ может ударить по любой дороге. Вы там подскажите америкосам, кто рядом. Дебилы, б-дь.
27.05.2026 11:41 Відповісти
Пітьмі перше з окупованими дорогами розібратись слід:







27.05.2026 12:09 Відповісти
Сумніваюсь .Моззирський НПЗ за 40 км. від українського кордону , по друге білорусь прострілюється наскрізь .
27.05.2026 12:17 Відповісти
Бред какой. Они и со своей терриротрии могут это сделать. Но если они остановят помощь, то война очень быстро закончится, а это (кроме народа) никому не нужно.
27.05.2026 12:21 Відповісти
 
 