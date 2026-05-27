РФ може вдарити з Білорусі по трасі Київ–Чоп, якою йде допомога Україні

Росія може готувати нові атаки по Україні з території Білорусі, а однією з головних цілей може стати траса Київ–Чоп, через яку надходить допомога від західних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Аналітики вважають, що Кремль може використати заяви про нібито появу українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі як привід для майбутніх ударів.

У ISW зазначили, що росіяни можуть активніше застосовувати дрони типу "Шахед" та "Молнія" із території Білорусі для атак по західних і північно-західних регіонах України.

Під ударом, за оцінками експертів, можуть опинитися наземні лінії зв’язку, залізниця та траса М-06 Київ–Чоп — один із ключових маршрутів постачання допомоги з Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано специфічну активність на ділянках кордону з боку Білорусі, - Зеленський. ВIДЕО

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія через заяви білоруської сторони намагається підготувати інформаційне виправдання для майбутніх атак із території Білорусі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російське командування прораховує можливий наступ на Україну з боку Білорусі.

Також у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що РФ планує розгорнути в Білорусі чотири наземні станції керування безпілотниками для дистанційного управління дронами під час польотів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Диктатор Лукашенко перевірив готовність армії Білорусі до війни: "Радости не много. Так-на-так - где-то попали, где-то промахнулись". ВIДЕО