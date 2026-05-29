Україна бачить ризик залучення Білорусі до війни проти РФ, - постпред Мельник

Постпред України в ООН Андрій Мельник заявив про посилення ризику участі Білорусі у війні проти України та закликав до жорсткіших санкцій проти Москви і Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".

Мельник заявив, що режим Олександра Лукашенка фактично втрачає елементи суверенітету, дозволяючи Росії використовувати територію Білорусі, її військову інфраструктуру та повітряний простір.

За його словами, під тиском Кремля Білорусь дедалі глибше залучається до війни - зокрема через мобілізаційні заходи, розміщення передових ракетних систем і навчання, пов’язані з ядерною зброєю.

Мельник наголосив, що це створює "безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки".

Позиція України щодо можливого удару з півночі

Дипломат підкреслив, що Україна не очікує нового вторгнення з території Білорусі, однак у разі агресії готова діяти відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Будь-який напад з Півночі викличе негайну та рішучу відповідь", - заявив він, додавши, що режим у Мінську може зіткнутися з "руйнівними наслідками".

Мельник закликав Раду Безпеки ООН посилити тиск на Росію та Білорусь для недопущення подальшої ескалації війни.

"Кожна лазівка, що залишається відкритою, кожна невиконана санкція та кожне джерело доходу, яке залишається недоторканим, дозволяють Кремлю продовжувати свою агресивну війну", - сказав дипломат.

