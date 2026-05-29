На кордоні з Білоруссю спостерігають небезпечну активність, але вторгнення наразі не очікують, - радник міністра оборони Бескрестнов

У Міноборони заявили про загрозливу активність у Білорусі, але не бачать ознак нападу

Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише  в соцмережах радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Що кажуть у Міноборони

За словами Бескрестнова, українська розвідка постійно стежить за ситуацією на білоруському напрямку, а Сили оборони готові до різних сценаріїв розвитку подій.

"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. Ні, ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра"", – зазначив радник міністра оборони.

Він наголосив, що Україна має достатню кількість укріплень та військ для відбиття можливої агресії.

Чому вторгнення малоймовірне

Бескрестнов вважає, що навіть у разі відкриття нового фронту з території Білорусі його головною метою могло б стати відволікання частини українських сил або використання білоруської території для запуску ракет і дронів.

Водночас він переконаний, що повторення сценарію повномасштабного вторгнення 2022 року є малоймовірним.

"Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин", – підкреслив він.

Що кажуть прикордонники та аналітики

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував заяви режиму Олександра Лукашенка про нібито регулярні польоти українських безпілотників над територією Білорусі.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія та Білорусь можуть створювати інформаційні передумови для запуску російських дронів по Україні з білоруської території. Водночас аналітики не зафіксували накопичення військ, достатнього для наземного вторгнення.

Також у звіті ISW зазначається, що Росія наразі не має необхідних резервів для підтримки можливого наступу з боку Білорусі.

Олександр Топчій

20.02.22


Міністр оборони називає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може розпочатися "завтра-післязавтра".

"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напасти

15 Feb 2022

https://glavred.net/ukraine/ne-sozdali-udarnoy-gruppirovki-reznikov-obyasnil-pochemu-rf-ne-smozhet-seychas-napast-10343360.html
Вже не очікували у 2022 році.
Но ведь в принципе так и было, войск было очень мало для захвата. Цель видимо была чтобы мы испугались и все сразу подписали на их условиях. А то что Юг был не готов, Мелитополь, Херсон итд это нужно расследовать детально кто, что и как.. Но если бы все было норм с нашей стороны - они бы даже там ничего существенного не захватили, это уже наш промах. Но исключать повторения таких марш-бросков на Киев абсолютно нельзя
Ваш промах це чий - Zельоной ОПи що здавала Україну(але ЗСУ завадила) чи паРаши ? (риторичне)
Так а шо за "активність" ви фіксуєте???
мабуть сексуальна активність.
Ну з огляду на розвинену мережу залізничного транспорту в Білорусі для швидкого перекидання військ до кордону з Україною з глибини Білорусі і кацапії ніяких проблем нема. Таргану достатньо наявними, відносно невеликими, військами організувати інфраструктуру для вивантаження і розгортання військ "з ходу", а накопичувати можна навіть на півночі, біля Сувалок ... лякаючи НАТО.
З настанням "часу z" все те добро швиденько вантажиться у вагони і бодро їде на південь, до вже приготованих позицій розгортання. Хоча з логістикою у кацапів завжди були великі проблеми, тож скоріш за все такі "маньоври" приховано провести їм не по зубам 🤔
Те саме,що перед вторгненням: спостерігали,але не очікували і в підсумку вирішили- не буде...
Постійно подається така суперечлива інформація, що не знаєш чому вірити, не серйозно все це
Путлер може організувати обстріл України з території БР і звинуватити сябрів у жопорукості. Або обстріл території БР і звинуватити нас.
Не вірю, що білоруси захочуть воювати з нами. Лука на розтяжці, мудак картопляний....
Білорусам розказують, що Зеленський хоче звільнити їх від народу, так як Україну. В селах по 10-15 корів залишилось. План глобалістів спрацював, їсти хімію із супромакетів.
