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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Лукашенко каже, що не відправлятиме білорусів воювати в Україну: "Не хочемо бути м’ясним фаршем"

Білоруський диктатор висловився про відправку військ в Україну

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України.

Про це він сказав під час виступу у Гродно 6 червня, цитує його заяви телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лукашенко запевняє, що білоруси не воюватимуть проти України 

"Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо", - сказав Лукашенко.

Водночас білоруський диктатор нагадав, що Білорусь була й буде союзником Росії.

Крім того, під час свого виступу  Лукашенко звернувся до жителів України та інших сусідніх країн.

"Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити", - заявив диктатор РБ, не уточнивши, від кого він зібрався "захищати".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.
  • 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

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Автор: 

Білорусь (8146) Лукашенко Олександр (2712)
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Топ коментарі
+5
Один асвабадітєль, другий защітнік…
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06.06.2026 20:39 Відповісти
+4
твій підрило фарш ще з 22-го гниє у землі
добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
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06.06.2026 20:46 Відповісти
+3
Білорусь залишається головним військовим союзником Росії.
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
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06.06.2026 20:47 Відповісти
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Один асвабадітєль, другий защітнік…
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06.06.2026 20:39 Відповісти
Дивний заголовок, в тексті не сказано що "не відправлятиме" 🤔
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06.06.2026 20:40 Відповісти
а ти, ****, спробуй
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06.06.2026 20:40 Відповісти
новин за білокацапію більше не буде.
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06.06.2026 20:56 Відповісти
****** і його погонить з миколою, самозванний раб ************!
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06.06.2026 20:40 Відповісти
А росіяни хотять. картопля їм про це фактично в очі і сказав 😆
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06.06.2026 20:46 Відповісти
твій підрило фарш ще з 22-го гниє у землі
добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
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06.06.2026 20:46 Відповісти
Білорусь залишається головним військовим союзником Росії.
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
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06.06.2026 20:47 Відповісти
Російські ударні дрони («Шахед» та «Гербера») після запуску спочатку заходять у повітряний простір Білорусі. Вони рухаються над білоруською територією і звідти несподівано повертають в Україну через Київську та Житомирську області.
Частина безпілотників після виконання певного маршруту над Україною знову перетинає кордон у бік Білорусі, використовує її простір для транзиту та обходу українських засобів протиповітряної оборони.
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06.06.2026 20:56 Відповісти
Картопенпюрер не хоче піти на фарш !
А як дихав, як дихав у 2022 році!
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06.06.2026 20:49 Відповісти
Тоді було "Кієв за трі дня" і парадна форма при собі))
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06.06.2026 21:22 Відповісти
А тебе, тарган, ніхто і спитає
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06.06.2026 20:50 Відповісти
І НЕ спитає
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06.06.2026 20:51 Відповісти
Бульбофюреру повірити все одно що собаку в сраку поцілувати. Бульбофюрер хіба що трохи підсцикує поки що і спостерігає чія буде верх брати до того воно і приєднається
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06.06.2026 20:52 Відповісти
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06.06.2026 20:57 Відповісти
Таке ж саме брехливе, як і *****
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06.06.2026 21:01 Відповісти
Щось став підозрювати?
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06.06.2026 21:05 Відповісти
На фарш не пошле, а на пюрешку запросто!
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06.06.2026 21:10 Відповісти
Лушпайки на пюрешку?
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06.06.2026 21:14 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20939 Анонімний телеграм-канал білоруса Быть Или:
К сожалению, фраза Лукашенко "Мы что, должны за чужую волю воевать в Украине, чтобы быть там мясным фаршем?" ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА.
На самом деле он НЕ говорил, что он против того, чтобы воевать в Украине на стороне рф. Он говорил, что, мол, это Светлана Тихановская хочет, чтобы беларусы были "мясным фаршем" на стороне Украины.
Полностью цитата: «Наш идеолог главный [Светлана Тихановская] заявила украинцам: "У нас есть, что вам предложить", - цитата дословная, "это наши беларусы". То есть мы чё, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим "мясным фаршем" там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим». К сожалению, он не утверждал, что не пойдёт воевать против Украины на стороне РФ.
Это не значит, что он пойдёт. Но фразу, что он не пойдёт воевать на стороне РФ, он не произносил.
Как всегда, призываю всех проверять контекст, когда видите кусок цитаты.
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06.06.2026 21:13 Відповісти
А коли чикчирик взагалі казав правду?((
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06.06.2026 21:16 Відповісти
Срутін тепер цього картопляника може притягнути за " дісрідітацію армії РФ" назвав руськіх фаршем хоч і гандон а все правильно сказав
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06.06.2026 21:18 Відповісти
Колисала баба діда. Пане Президенте, поїзд ушол, ви зрадили Україну.
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06.06.2026 21:19 Відповісти
Ясен пень..це кацапський тил в повній недоторканості
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06.06.2026 21:19 Відповісти
 
 