Лукашенко каже, що не відправлятиме білорусів воювати в Україну: "Не хочемо бути м’ясним фаршем"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України.
Про це він сказав під час виступу у Гродно 6 червня, цитує його заяви телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лукашенко запевняє, що білоруси не воюватимуть проти України
"Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо", - сказав Лукашенко.
Водночас білоруський диктатор нагадав, що Білорусь була й буде союзником Росії.
Крім того, під час свого виступу Лукашенко звернувся до жителів України та інших сусідніх країн.
"Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити", - заявив диктатор РБ, не уточнивши, від кого він зібрався "захищати".
Що передувало?
- Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.
- 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.
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добре памʼятаємо, звідки, від кого та із ким підари заходили окуповувати Україну
Саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська здійснювали повномасштабний наступ на Київ, Чернігів та Житомир.
Мінськ продовжує надавати Росії свої полігони, аеродроми, логістичну мережу та бази для тренування російських мобілізованих і ремонту техніки.
Частина безпілотників після виконання певного маршруту над Україною знову перетинає кордон у бік Білорусі, використовує її простір для транзиту та обходу українських засобів протиповітряної оборони.
А як дихав, як дихав у 2022 році!
К сожалению, фраза Лукашенко "Мы что, должны за чужую волю воевать в Украине, чтобы быть там мясным фаршем?" ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА.
На самом деле он НЕ говорил, что он против того, чтобы воевать в Украине на стороне рф. Он говорил, что, мол, это Светлана Тихановская хочет, чтобы беларусы были "мясным фаршем" на стороне Украины.
Полностью цитата: «Наш идеолог главный [Светлана Тихановская] заявила украинцам: "У нас есть, что вам предложить", - цитата дословная, "это наши беларусы". То есть мы чё, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим "мясным фаршем" там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим». К сожалению, он не утверждал, что не пойдёт воевать против Украины на стороне РФ.
Это не значит, что он пойдёт. Но фразу, что он не пойдёт воевать на стороне РФ, он не произносил.
Как всегда, призываю всех проверять контекст, когда видите кусок цитаты.