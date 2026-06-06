Лукашенко каже, що не відправлятиме білорусів воювати в Україну: "Не хочемо бути м’ясним фаршем"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України.

Про це він сказав під час виступу у Гродно 6 червня, цитує його заяви телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лукашенко запевняє, що білоруси не воюватимуть проти України

"Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо", - сказав Лукашенко.

Водночас білоруський диктатор нагадав, що Білорусь була й буде союзником Росії.

Крім того, під час свого виступу Лукашенко звернувся до жителів України та інших сусідніх країн.

"Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити", - заявив диктатор РБ, не уточнивши, від кого він зібрався "захищати".

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Що передувало?

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про "специфічну активність" з боку Білорусі біля кордону України.

18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

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