Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував виправдатися за свої колишні публічні образи на адресу президента України Володимира Зеленського, принісши "вибачення", та цинічно запевнив, що українцям "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі, з території якої у 2022 році російські війська йшли на Київ.
Про це він заявив в інтерв'ю арабському телеканалу "Аль-Арабія", цитує білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
Вибачення та нові повчання
Коментуючи свої попередні випади проти Володимира Зеленського, Лукашенко спробував перекласти провину на українську сторону, заявивши, що його слова були лише "відповіддю на погрози".
"Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: "Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками". Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Можливо, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я був змушений відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова", - заявив мінський диктатор.
Проте одразу після формального вибачення пособник Кремля повернувся до звичного тону погроз, цинічно зауваживши, що Зеленському варто бути "акуратнішим", оскільки "як співають, так і відспівують". Крім того, Лукашенко дорікнув українському лідеру за те, що той не погодився на умови капітуляції навесні 2022 року, коли російські танки стояли під Києвом.
"Якби він мене тоді послухав, у 2022 році, сьогодні б не було розмови про те, де зупинитися — по лінії зіткнення чи ще 13% не відвойованого росіянами Донбасу віддати", - висловився білоруський правитель.
"Україні нічого боятися"
Крім того, Лукашенко заявив, що Україні "абсолютно нічого боятися з боку Білорусі", а тему ймовірного повторного наступу з північного напрямку назвав "накрученою" медіа та політиками.
На думку самопроголошеного президента Білорусі, Володимира Зеленського до жорстких заяв проти Мінська нібито "підштовхує Захід".
"Мені здається, відбувся тиск західних країн на Зеленського: "А ти чого мовчиш? Ми за тебе говоримо, а ти мовчиш". Ну от він і зробив ці незграбні, непотрібні абсолютно заяви. Він чудово розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з моєї сторони, якихось військових дій чекати не варто", - резюмував Лукашенко.
Він додав, що Мінськ не зацікавлений у розширенні війни Росії проти України на свою територію, оскільки Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", а в разі українських ударів під загрозою можуть опинитися виробничі та логістичні об’єкти країни.
Що передувало
- Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді закликав Лукашенка не провокувати Україну після заяв Мінська про нібито польоти українських безпілотників над білоруською територією.
- Тоді Мадяр заявив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей у Білорусі на випадок можливих загроз.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із новими погрозами на адресу України після заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді.
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Дуже мужній і відповідальний вчинок зробив. 😁
А Лука вибачався не перед ЗЄ, а напускав диму в "Аль-Арабія".
Тому це ще питання чи можна маріонетку вважати політиком.
Лука давно не приймає військових рішень у Білорусі. Як накажуть з Москви, так і зроблять.
Інша справа, що у Бульбостану кишка тонка і напрям стрьомний.