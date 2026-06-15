Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував виправдатися за свої колишні публічні образи на адресу президента України Володимира Зеленського, принісши "вибачення", та цинічно запевнив, що українцям "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі, з території якої у 2022 році російські війська йшли на Київ.

Про це він заявив в інтерв'ю арабському телеканалу "Аль-Арабія", цитує білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Вибачення та нові повчання

Коментуючи свої попередні випади проти Володимира Зеленського, Лукашенко спробував перекласти провину на українську сторону, заявивши, що його слова були лише "відповіддю на погрози".

"Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: "Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками". Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Можливо, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я був змушений відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова", - заявив мінський диктатор.

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Проте одразу після формального вибачення пособник Кремля повернувся до звичного тону погроз, цинічно зауваживши, що Зеленському варто бути "акуратнішим", оскільки "як співають, так і відспівують". Крім того, Лукашенко дорікнув українському лідеру за те, що той не погодився на умови капітуляції навесні 2022 року, коли російські танки стояли під Києвом.

"Якби він мене тоді послухав, у 2022 році, сьогодні б не було розмови про те, де зупинитися — по лінії зіткнення чи ще 13% не відвойованого росіянами Донбасу віддати", - висловився білоруський правитель.

"Україні нічого боятися"

Крім того, Лукашенко заявив, що Україні "абсолютно нічого боятися з боку Білорусі", а тему ймовірного повторного наступу з північного напрямку назвав "накрученою" медіа та політиками.

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На думку самопроголошеного президента Білорусі, Володимира Зеленського до жорстких заяв проти Мінська нібито "підштовхує Захід".

"Мені здається, відбувся тиск західних країн на Зеленського: "А ти чого мовчиш? Ми за тебе говоримо, а ти мовчиш". Ну от він і зробив ці незграбні, непотрібні абсолютно заяви. Він чудово розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з моєї сторони, якихось військових дій чекати не варто", - резюмував Лукашенко.

Він додав, що Мінськ не зацікавлений у розширенні війни Росії проти України на свою територію, оскільки Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", а в разі українських ударів під загрозою можуть опинитися виробничі та логістичні об’єкти країни.

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