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Новини Заяви Олександра Лукашенка Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував виправдатися за свої колишні публічні образи на адресу президента України Володимира Зеленського, принісши "вибачення", та цинічно запевнив, що українцям "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі, з території якої у 2022 році російські війська йшли на Київ.

Про це він заявив в інтерв'ю арабському телеканалу "Аль-Арабія", цитує білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Вибачення та нові повчання

Коментуючи свої попередні випади проти Володимира Зеленського, Лукашенко спробував перекласти провину на українську сторону, заявивши, що його слова були лише "відповіддю на погрози".

"Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: "Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками". Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Можливо, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я був змушений відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова", - заявив мінський диктатор.

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Проте одразу після формального вибачення пособник Кремля повернувся до звичного тону погроз, цинічно зауваживши, що Зеленському варто бути "акуратнішим", оскільки "як співають, так і відспівують". Крім того, Лукашенко дорікнув українському лідеру за те, що той не погодився на умови капітуляції навесні 2022 року, коли російські танки стояли під Києвом.

"Якби він мене тоді послухав, у 2022 році, сьогодні б не було розмови про те, де зупинитися — по лінії зіткнення чи ще 13% не відвойованого росіянами Донбасу віддати", - висловився білоруський правитель.

"Україні нічого боятися"

Крім того, Лукашенко заявив, що Україні "абсолютно нічого боятися з боку Білорусі", а тему ймовірного повторного наступу з північного напрямку назвав "накрученою" медіа та політиками.

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На думку самопроголошеного президента Білорусі, Володимира Зеленського до жорстких заяв проти Мінська нібито "підштовхує Захід".

"Мені здається, відбувся тиск західних країн на Зеленського: "А ти чого мовчиш? Ми за тебе говоримо, а ти мовчиш". Ну от він і зробив ці незграбні, непотрібні абсолютно заяви. Він чудово розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з моєї сторони, якихось військових дій чекати не варто", - резюмував Лукашенко.

Він додав, що Мінськ не зацікавлений у розширенні війни Росії проти України на свою територію, оскільки Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", а в разі українських ударів під загрозою можуть опинитися виробничі та логістичні об’єкти країни.

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Що передувало

  • Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді закликав Лукашенка не провокувати Україну після заяв Мінська про нібито польоти українських безпілотників над білоруською територією.
  • Тоді Мадяр заявив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей у Білорусі на випадок можливих загроз.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із новими погрозами на адресу України після заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді.

Автор: 

Білорусь (8151) Зеленський Володимир (28036) Лукашенко Олександр (2712)
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Топ коментарі
+4
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15.06.2026 23:03 Відповісти
+2
Заявления дуче из Минска ничего не стоят.
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15.06.2026 22:58 Відповісти
+1
Тема закрыта, поехавших крышей обсуждать, себя не уважать.
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15.06.2026 23:04 Відповісти
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Авжеж. Так всі і повірили...
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15.06.2026 22:58 Відповісти
Заявления дуче из Минска ничего не стоят.
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15.06.2026 22:58 Відповісти
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15.06.2026 23:03 Відповісти
Тема закрыта, поехавших крышей обсуждать, себя не уважать.
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15.06.2026 23:04 Відповісти
Хитрожопый тараканище, но политик отменный.
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15.06.2026 23:05 Відповісти
Це ж-ж-ж недарма! 🤔
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15.06.2026 23:05 Відповісти
Ну можно по різному ставитись до Лукашенко... Але, публічно вибачитись, визнати що був не правий, це вчинок. Той же х***о чи Зе, на таке не здатні, як принципі і більшість політиків.
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15.06.2026 23:06 Відповісти
А потрындеть. Вам такое выражение - не известно
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15.06.2026 23:11 Відповісти
ЗЄ аж бігом вибачався перед Кадировим.
Дуже мужній і відповідальний вчинок зробив. 😁

А Лука вибачався не перед ЗЄ, а напускав диму в "Аль-Арабія".
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15.06.2026 23:12 Відповісти
Ну на той час, Зе ще не був політиком. Так, другосортний гуморист...
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15.06.2026 23:17 Відповісти
Але і Кадиров не політик, а місцевий князьок-терорист.
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15.06.2026 23:18 Відповісти
Доречі, Лука зараз має менше автономності у прийнятті рішень ніж Кадиров.
Тому це ще питання чи можна маріонетку вважати політиком.
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15.06.2026 23:21 Відповісти
Значить, воюватиме...
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15.06.2026 23:07 Відповісти
Сьогодні дрони залетіли через кордон з Білорусі і до сраки чи транзитом з рашки, чи з білоруських майданчиків запущені, пора віддячити.
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15.06.2026 23:09 Відповісти
Навіщо це?
Лука давно не приймає військових рішень у Білорусі. Як накажуть з Москви, так і зроблять.
Інша справа, що у Бульбостану кишка тонка і напрям стрьомний.
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15.06.2026 23:09 Відповісти
Лукашенко прекрасно знает, что если он начнет войну против Украины, то экономике его страны будет звиздец недели за 2! Там достаточно вынести 2-3 завода и от экономики Белоруссии ничего не останется! К тому же чем они пойдут в наступлению на Украину, если они почти все свои танки русне отдали?
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15.06.2026 23:09 Відповісти
Козел
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15.06.2026 23:10 Відповісти
правильно - казёл
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15.06.2026 23:13 Відповісти
Він майстерно утримує РБ від сповзання у війну та конфронтацію, що нас влаштовує. Нам ще не вистачало війни на півночі.
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15.06.2026 23:12 Відповісти
 
 