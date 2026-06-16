Росіяни запускають фейки за допомогою ШІ про підняття прапорів у Константинівці

Поки російські штурмовики намагаються прорватися до Костянтинівки, пропагандисти вже "захопили" місто в інтернеті. Для цього окупанти використовують відео, які, ймовірно, створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на відеозаписи, оприлюднені 15 червня. На кадрах видно людей із російськими прапорами на околицях Костянтинівки та в районі Дової Балки.

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В ISW сумніваються в достовірності відео

Раніше Міністерство оборони РФ заявило про нібито захоплення Дової Балки.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що відео з підняттям російських прапорів можуть бути створені за допомогою штучного інтелекту. Аналітики нагадали, що російська сторона вже використовувала подібні інформаційні операції для поширення заяв про просування на фронті.

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Українські військові назвали ситуацію інформаційною операцією

Командувач 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін 15 червня назвав ситуацію навколо Костянтинівки інформаційною операцією Росії.

За його словами, російські командири вже доповіли про нібито захоплення населеного пункту і тепер намагаються досягти цього на практиці.

Бакулін також повідомив, що російська 4-та окрема мотострілецька бригада опублікувала відео з прапорами РФ, однак невдовзі після цього українські військові атакували групу окупантів.

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Що відомо про ситуацію у Костянтинівці