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Новини Російські фейки
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РФ поширює брехню про використання радіаційних матеріалів для будівництва лінії оборони на Київщині та Сумщині

Будівництво оборонної лінії ЗСУ

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито використання ЗСУ радіоактивних матеріалів під час будівництва лінії оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України в Телеграмі.

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Фейк про радіоактивні матеріали

У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація про використання матеріалів із Чорнобильської зони відчуження не відповідає дійсності.

"Ворожа пропаганда поширила брехню про те, що ЗСУ під час будівництва лінії оборони в Київській та Сумській областях буцімто використовують радіоактивні матеріали з Чорнобильської зони відчуження. Подібні заяви є вигадкою", — зазначається у повідомленні.

У ЦПД підкреслили, що такі заяви не мають жодних доказів і базуються лише на словах прокремлівського "експерта", який раніше вже поширював фейки про Україну.

Також наголошується, що Україна дотримується міжнародного права та стандартів ядерної безпеки. Будівництво фортифікацій проводиться із сертифікованих матеріалів та відповідно до технічних вимог.

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Мета дезінформації та контекст

За інформацією Центру, подібні вкиди спрямовані на дискредитацію України у питаннях ядерної безпеки. Водночас вони мають відволікти увагу від дій Росії, які становлять реальну загрозу.

Такі інформаційні атаки є частиною ширшої кампанії навколо ситуації на Запорізькій АЕС. Раніше Росія намагалася безпідставно звинуватити Україну в ударах по території станції.

У ЦПД підкреслили, що саме Росія систематично використовує ядерний шантаж. Зокрема, про це свідчить удар російського дрона по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

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Автор: 

радіація (198) фейк (791) ЦПД (259)
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Та хочби й так, значить кацапсяча пиНдота поки їх буде розтягувати здохне від радіації
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08.06.2026 18:40 Відповісти
ага відомий центр протидії дезінформації!
це ж отой, що сам вигадує і пафосно це ж спростовує?
який бюджет у цієї дуже необхідної інституції?
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08.06.2026 18:42 Відповісти
Кацап, тут воткі нєт. Іди собі...
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08.06.2026 18:47 Відповісти
Это ваш редактор который банит за критику? У него только одна фраза) И Извилина в мозгу скорее всего одна. ЦН, вам не стыдно за ваших сотрудников? Теперь бань одноклеточный! мне стыдно с тобой на одном портале находиться!
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08.06.2026 18:56 Відповісти
Кацап, тут воткі нєт. Іди собі...
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08.06.2026 19:01 Відповісти
От коли їбанута русня не сбреше - оце буде новина
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08.06.2026 18:45 Відповісти
То за кого вони переживають ?
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08.06.2026 18:46 Відповісти
Якщо кацапи звинувачують нас в чомусь, то треба перевірити з якого лайна збудовані їхні ліні оборони.
Звинувачуй ворога в своїх злочинах.
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08.06.2026 18:57 Відповісти
 
 