РФ поширює брехню про використання радіаційних матеріалів для будівництва лінії оборони на Київщині та Сумщині

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито використання ЗСУ радіоактивних матеріалів під час будівництва лінії оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України в Телеграмі.

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Фейк про радіоактивні матеріали

У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація про використання матеріалів із Чорнобильської зони відчуження не відповідає дійсності.

"Ворожа пропаганда поширила брехню про те, що ЗСУ під час будівництва лінії оборони в Київській та Сумській областях буцімто використовують радіоактивні матеріали з Чорнобильської зони відчуження. Подібні заяви є вигадкою", — зазначається у повідомленні.

У ЦПД підкреслили, що такі заяви не мають жодних доказів і базуються лише на словах прокремлівського "експерта", який раніше вже поширював фейки про Україну.

Також наголошується, що Україна дотримується міжнародного права та стандартів ядерної безпеки. Будівництво фортифікацій проводиться із сертифікованих матеріалів та відповідно до технічних вимог.

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Мета дезінформації та контекст

За інформацією Центру, подібні вкиди спрямовані на дискредитацію України у питаннях ядерної безпеки. Водночас вони мають відволікти увагу від дій Росії, які становлять реальну загрозу.

Такі інформаційні атаки є частиною ширшої кампанії навколо ситуації на Запорізькій АЕС. Раніше Росія намагалася безпідставно звинуватити Україну в ударах по території станції.

У ЦПД підкреслили, що саме Росія систематично використовує ядерний шантаж. Зокрема, про це свідчить удар російського дрона по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

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