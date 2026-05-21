"Радіоактивні" шахеди: Ігнат заявив, що причиною випромінювання є елементи радянської авіаційної ракети

Радіоактивні шахеди: що кажуть у Повітряних силах?

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував застосування росіянами "радіоактивних" безпілотників.

Про це він заявив в ефірі Новини Live, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, причиною випромінювання є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, яка має сердечник зі збідненого (неактивного) урану.

"Ракета Р-60 - звичайна авіаційна ракета, що має сердечник. Це сплав, там неактивний уран. Це просто стандартний сплав, що використовується у цій старій радянській ракеті", - пояснив Ігнат.

Що передувало?

  • Раніше СБУ заявила, що на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня, виявили підвищений радіаційний фон. Бойову частину ракети привели у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

Шось ігнат сьогодні розп...ся, до чого це. Мабуть потужного у відрядження готують.
21.05.2026 08:49 Відповісти
А що заважає переробить той "збіднений уран", на власні БЧ, для тих же КАБів? Пишуть же, що вже розробили... І використовувать їх саме по РОСІЙСЬКІЙ території...
21.05.2026 08:53 Відповісти
По ідеї ніщо не заважає
Орієнтовна ринкова вартість 1 кг збідненого урану (DU) становить від $10 до $40 USD (приблизно 400 - 1 650 українських гривень за поточним курсом)
Вольфрам ціна за 1 кг 2 400.00 грн.
21.05.2026 09:01 Відповісти
Судячи з ТТХ Р-60, вона має осколочно-фурасну БЧ. Якщо вона розірвалася - все одно сапери повинні будуть обстежить місце вибуху, і вилучить осколки. Це, я думаю, зробить нескладно, за допомогою міношукача. Якщо ж БЧ ціла - можливо, можна розрядить, чи підірвать на полігоні, і потім працювать по "першому" варіанту... Ну, а далі - на завод, на переробку...
21.05.2026 09:10 Відповісти
То , що легше має стати?
21.05.2026 09:30 Відповісти
 
 