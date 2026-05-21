"Радіоактивні" шахеди: Ігнат заявив, що причиною випромінювання є елементи радянської авіаційної ракети
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував застосування росіянами "радіоактивних" безпілотників.
Про це він заявив в ефірі Новини Live, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, причиною випромінювання є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, яка має сердечник зі збідненого (неактивного) урану.
"Ракета Р-60 - звичайна авіаційна ракета, що має сердечник. Це сплав, там неактивний уран. Це просто стандартний сплав, що використовується у цій старій радянській ракеті", - пояснив Ігнат.
Що передувало?
- Раніше СБУ заявила, що на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня, виявили підвищений радіаційний фон. Бойову частину ракети привели у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
