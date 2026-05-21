Удари по Закарпаттю можуть мати показовий характер, - Ігнат

"Шахеди" навчилися маневрувати: Ігнат розповів про нову загрозу

Російські безпілотники "шахед" можуть реагувати на загрозу та маневрувати у повітрі. Через це їх дедалі важче збивати навіть F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Новини.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема він зазначив, що атаки по Закарпаттю можуть мати демонстративний характер.

"Тільки змінилось керівництво в Угорщині, одразу туди полетіли дрони. Росія навмисно завдає ударів по найбільш віддаленому та одному з найменш постраждалих регіонів України.", - сказав Ігнат.

Збивати "Шахеди" стало значно складніше

Речник ПС додав, що збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

"Бувають моменти, які заважають збитий цей дрон. Можливо, противник продумав якісь рішення... Він пірнає в хмару і його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", - додав Ігнат.

Удар по Закарпаттю

13 травня, під час масованого комбінованого удару, ворог атакував і Закарпатську область. Основною ціллю стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

За даними Закарпатської ОВА та місцевих медіа:

  • область атакували щонайменше 11 дронів типу Shahed;
  • вибухи лунали в районі Ужгорода, Сваляви та кількох інших громад;
  • частину БПЛА збила ППО, але були й влучання.

У Сваляві дрон влучив в енергетичний об’єкт, виникла масштабна пожежа, були перебої з електропостачанням.

Україна-це полігон не тільки для свинособак..
21.05.2026 06:49 Відповісти
Гнат завди докладає в росію о результатах удосконалення рашистами їхньої зброї і про те як нам важко, і навіть «неможливо», он вже і на ф16 за їхніми аналоговнетами.
Досі дивуюсь навіщо це робиться.
21.05.2026 07:04 Відповісти
Я теж так думаю, він зовсім зледащів, не користується закритим каналом зв'язку, а повідомляє фсбшникам відкрито, в пресі
21.05.2026 07:16 Відповісти
Ішакед пірнув за хмару і Ф-16 його не бачить? мені здавалось,що для цього вигадали радари ще в Другу Світову..
21.05.2026 07:38 Відповісти
сбивать шахеды эфками очень проблемно. там разницы скоростей просто огромные. да и риск попасть под подрыв в воздухе. Для этого надо использовать моторную авиацию. даже бипланы первой мировой сгодились бы для такого.
21.05.2026 07:37 Відповісти
 
 