Удари по Закарпаттю можуть мати показовий характер, - Ігнат

Російські безпілотники "шахед" можуть реагувати на загрозу та маневрувати у повітрі. Через це їх дедалі важче збивати навіть F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Новини.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема він зазначив, що атаки по Закарпаттю можуть мати демонстративний характер.

"Тільки змінилось керівництво в Угорщині, одразу туди полетіли дрони. Росія навмисно завдає ударів по найбільш віддаленому та одному з найменш постраждалих регіонів України.", - сказав Ігнат.

Збивати "Шахеди" стало значно складніше

Речник ПС додав, що збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

"Бувають моменти, які заважають збитий цей дрон. Можливо, противник продумав якісь рішення... Він пірнає в хмару і його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", - додав Ігнат.

Удар по Закарпаттю

13 травня, під час масованого комбінованого удару, ворог атакував і Закарпатську область. Основною ціллю стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

За даними Закарпатської ОВА та місцевих медіа:

область атакували щонайменше 11 дронів типу Shahed;

вибухи лунали в районі Ужгорода, Сваляви та кількох інших громад;

частину БПЛА збила ППО, але були й влучання.

У Сваляві дрон влучив в енергетичний об’єкт, виникла масштабна пожежа, були перебої з електропостачанням.

