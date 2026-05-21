РФ наносит удары по Закарпатью и затрудняет перехват "шахедов", - Игнат

"Шахеды" научились маневрировать: Игнат рассказал о новой угрозе

Российские беспилотники "Шахед" способны реагировать на угрозу и маневрировать в воздухе. Из-за этого их становится все труднее сбивать даже с помощью F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, он отметил, что атаки по Закарпатью могут носить демонстративный характер.

"Как только сменилось руководство в Венгрии, сразу туда полетели дроны. Россия намеренно наносит удары по самому отдаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины", - сказал Игнат.

Сбивать "шахеды" стало значительно сложнее

Представитель ВВС добавил, что сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

"Бывают моменты, когда сбить этот дрон не получается. Возможно, противник продумал какие-то решения... Он ныряет в облако и его не видно. Потом он выныривает из облака, только ты на него наводишься, он снова ныряет в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них есть датчики, которые позволяют маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", - добавил Игнат.

Удар по Закарпатью

13 мая, во время массированного комбинированного удара, враг атаковал и Закарпатскую область. Основной целью стали объекты критической и энергетической инфраструктуры.

По данным Закарпатской ОГА и местных СМИ:

  • область атаковали, как минимум, 11 дронов типа Shahed;
  • взрывы раздавались в районе Ужгорода, Свалявы и нескольких других общин;
  • часть БПЛА сбила ПВО, но были и попадания.

В Сваляве дрон попал в энергетический объект, возникмасштабный пожар,были перебои с электроснабжением.

Гнат завди докладає в росію о результатах удосконалення рашистами їхньої зброї і про те як нам важко, і навіть «неможливо», он вже і на ф16 за їхніми аналоговнетами.
Досі дивуюсь навіщо це робиться.
Досі дивуюсь навіщо це робиться.
21.05.2026 07:04
Я теж так думаю, він зовсім зледащів, не користується закритим каналом зв'язку, а повідомляє фсбшникам відкрито, в пресі
21.05.2026 07:16
Ішакед пірнув за хмару і Ф-16 його не бачить? мені здавалось,що для цього вигадали радари ще в Другу Світову..
21.05.2026 07:38
Україна-це полігон не тільки для свинособак..
21.05.2026 06:49
сбивать шахеды эфками очень проблемно. там разницы скоростей просто огромные. да и риск попасть под подрыв в воздухе. Для этого надо использовать моторную авиацию. даже бипланы первой мировой сгодились бы для такого.
21.05.2026 07:37
и как, биплан держит взрыв 80 кг гексогена с 200 метров?
21.05.2026 08:32
Про яку моторну авіацію на восьмому році одноосібного правління Голобородька' Ви пишите, він навіть не може зробити самого простого - міну. А Ви про авіацію. Наштампували сотні тисяч бракованих мін на десятки мільярдів гривень. І це не просто витрачені кошти із бюджету, це ще втрачені території та життя найкращих.
21.05.2026 08:36
Ігнат це фсбшний агент, навідь не ховаєтьця, зливає все і вся кожного дня! 🤬
21.05.2026 07:51
Удари по Закарпаттю є планом по прінужденію к міру,й не треба гіпотез.
21.05.2026 08:03
За украдені зеленою шоблою гроші можна було накупити легкомоторних літаків і боротися з шахедами!
21.05.2026 08:51
 
 