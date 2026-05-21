РФ наносит удары по Закарпатью и затрудняет перехват "шахедов", - Игнат
Российские беспилотники "Шахед" способны реагировать на угрозу и маневрировать в воздухе. Из-за этого их становится все труднее сбивать даже с помощью F-16.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В частности, он отметил, что атаки по Закарпатью могут носить демонстративный характер.
"Как только сменилось руководство в Венгрии, сразу туда полетели дроны. Россия намеренно наносит удары по самому отдаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины", - сказал Игнат.
Сбивать "шахеды" стало значительно сложнее
Представитель ВВС добавил, что сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.
"Бывают моменты, когда сбить этот дрон не получается. Возможно, противник продумал какие-то решения... Он ныряет в облако и его не видно. Потом он выныривает из облака, только ты на него наводишься, он снова ныряет в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них есть датчики, которые позволяют маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", - добавил Игнат.
Удар по Закарпатью
13 мая, во время массированного комбинированного удара, враг атаковал и Закарпатскую область. Основной целью стали объекты критической и энергетической инфраструктуры.
По данным Закарпатской ОГА и местных СМИ:
- область атаковали, как минимум, 11 дронов типа Shahed;
- взрывы раздавались в районе Ужгорода, Свалявы и нескольких других общин;
- часть БПЛА сбила ПВО, но были и попадания.
В Сваляве дрон попал в энергетический объект, возникмасштабный пожар,были перебои с электроснабжением.
