РФ наносит удары по Закарпатью и затрудняет перехват "шахедов", - Игнат

Российские беспилотники "Шахед" способны реагировать на угрозу и маневрировать в воздухе. Из-за этого их становится все труднее сбивать даже с помощью F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Новини.LIVE заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, он отметил, что атаки по Закарпатью могут носить демонстративный характер.

"Как только сменилось руководство в Венгрии, сразу туда полетели дроны. Россия намеренно наносит удары по самому отдаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины", - сказал Игнат.

Сбивать "шахеды" стало значительно сложнее

Представитель ВВС добавил, что сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

"Бывают моменты, когда сбить этот дрон не получается. Возможно, противник продумал какие-то решения... Он ныряет в облако и его не видно. Потом он выныривает из облака, только ты на него наводишься, он снова ныряет в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них есть датчики, которые позволяют маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", - добавил Игнат.

Удар по Закарпатью

13 мая, во время массированного комбинированного удара, враг атаковал и Закарпатскую область. Основной целью стали объекты критической и энергетической инфраструктуры.

По данным Закарпатской ОГА и местных СМИ:

область атаковали, как минимум, 11 дронов типа Shahed;

взрывы раздавались в районе Ужгорода, Свалявы и нескольких других общин;

часть БПЛА сбила ПВО, но были и попадания.

В Сваляве дрон попал в энергетический объект, возникмасштабный пожар,были перебои с электроснабжением.

