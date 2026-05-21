"Радиоактивные" "шахеды": Игнат заявил, что причиной излучения являются элементы советской авиационной ракеты

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал применение россиянами "радиоактивных" беспилотников.

Об этом он заявил в эфире "Новости Live", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, причиной излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которая имеет сердечник из обедненного (неактивного) урана.

"Ракета Р-60 - обычная авиационная ракета, имеющая сердечник. Это сплав, там неактивный уран. Это просто стандартный сплав, используемый в этой старой советской ракете", - рассказал Игнат.

Что предшествовало?

Ранее СБУ заявила, что на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон. Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

