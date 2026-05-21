"Радиоактивные" "шахеды": Игнат заявил, что причиной излучения являются элементы советской авиационной ракеты

Радиоактивные шахиды: что говорят в Воздушных силах?

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал применение россиянами "радиоактивных" беспилотников.

Об этом он заявил в эфире "Новости Live", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, причиной излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которая имеет сердечник из обедненного (неактивного) урана.

"Ракета Р-60 - обычная авиационная ракета, имеющая сердечник. Это сплав, там неактивный уран. Это просто стандартный сплав, используемый в этой старой советской ракете", - рассказал Игнат.

Что предшествовало?

  • Ранее СБУ заявила, что на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон. Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

Шось ігнат сьогодні розп...ся, до чого це. Мабуть потужного у відрядження готують.
21.05.2026 08:49
А що заважає переробить той "збіднений уран", на власні БЧ, для тих же КАБів? Пишуть же, що вже розробили... І використовувать їх саме по РОСІЙСЬКІЙ території...
21.05.2026 08:53
По ідеї ніщо не заважає
Орієнтовна ринкова вартість 1 кг збідненого урану (DU) становить від $10 до $40 USD (приблизно 400 - 1 650 українських гривень за поточним курсом)
Вольфрам ціна за 1 кг 2 400.00 грн.
21.05.2026 09:01
Судячи з ТТХ Р-60, вона має осколочно-фурасну БЧ. Якщо вона розірвалася - все одно сапери повинні будуть обстежить місце вибуху, і вилучить осколки. Це, я думаю, зробить нескладно, за допомогою міношукача. Якщо ж БЧ ціла - можливо, можна розрядить, чи підірвать на полігоні, і потім працювать по "першому" варіанту... Ну, а далі - на завод, на переробку...
21.05.2026 09:10
То , що легше має стати?
21.05.2026 09:30
 
 