"Радиоактивные" "шахеды": Игнат заявил, что причиной излучения являются элементы советской авиационной ракеты
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал применение россиянами "радиоактивных" беспилотников.
Об этом он заявил в эфире "Новости Live", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, причиной излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которая имеет сердечник из обедненного (неактивного) урана.
"Ракета Р-60 - обычная авиационная ракета, имеющая сердечник. Это сплав, там неактивный уран. Это просто стандартный сплав, используемый в этой старой советской ракете", - рассказал Игнат.
- Ранее СБУ заявила, что на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон. Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.
Орієнтовна ринкова вартість 1 кг збідненого урану (DU) становить від $10 до $40 USD (приблизно 400 - 1 650 українських гривень за поточним курсом)
Вольфрам ціна за 1 кг 2 400.00 грн.