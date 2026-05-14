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Новини Фото Пожежі в Україні
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Після удару дронів у Чорнобильській зоні виникли нові пожежі. ФОТОрепортаж

Після російської атаки знову загорілася Чорнобильська зона.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), яке цитує Цензор.НЕТ.

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Нові осередки займання в зоні відчуження

За даними відомства, після збиття російських безпілотників типу "Герань-2" у Чорнобильській зоні виникли нові осередки пожежі.

Займання зафіксовані на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Ситуацію ускладнюють задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Водночас рівень радіації залишається в межах норми.

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Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
Пожежа у Чорнобильській зоні після атаки РФ 14 травня
Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

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Київська область (4626) пожежа (4464) радіація (192) Чорнобиль (313)
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