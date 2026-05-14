Після удару дронів у Чорнобильській зоні виникли нові пожежі. ФОТОрепортаж

Після російської атаки знову загорілася Чорнобильська зона.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), яке цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові осередки займання в зоні відчуження

За даними відомства, після збиття російських безпілотників типу "Герань-2" у Чорнобильській зоні виникли нові осередки пожежі.

Займання зафіксовані на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Ситуацію ускладнюють задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Водночас рівень радіації залишається в межах норми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні зафіксували підвищення рівня цезію в повітрі через пожежу, але небезпеки для людей немає, - Держатом

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 2250 гектарів землі вигоріли через пожежі в екосистемах України, - ДСНС