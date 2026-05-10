У Чорнобильській зоні зафіксували підвищення рівня цезію в повітрі через пожежу, але небезпеки для людей немає, - Держатом

У Чорнобильській зоні відчуження через пожежу в природних екосистемах зафіксували підвищення концентрації Сs-137 у повітрі поблизу осередків горіння. Однак показники не перевищують гранично допустимих норм.

Про це 9 травня повідомила Державна інспекція ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оцінка радіаційного стану

За оперативними даними ДСП "ЕКОЦЕНТР" об’ємна активність (концентрація) радіонукліду Cs-137 (цезію-137) у пробах приземного шару атмосферного повітря, відібраних 8 травня на відстані 30-150 метрів від місць активного горіння, досягала 680 мкБк/м3 (або 0,00068 Бк/м3), що пояснюється значним об’ємом деревини та іншої рослинності на площах пройдених вогнем.

Зазначається, що виміряне значення перевищує контрольні рівні, встановлені для цих територій, однак залишається значно нижчим за гранично допустимі Нормами радіаційної безпеки України рівні, що для Сs-137 у повітрі становлять 0,8 Бк/м3.

Інших радіонуклідів, характерних для спектру аварійного забруднення зони відчуження, зокрема, стронцію, америцію та плутонію, у пробах приземного шару атмосферного повітря не виявлено. Як пояснили у Держатомрегулюванні, пожежею охоплено "відносно чисті" заповідні території, які виконують бар’єрні функції і не містять місць тимчасової локалізації радіоактивних відходів, що утворились внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Також потужність еквівалентної дози гама-випромінювання на поточний час перебуває в межах значень багаторічних спостережень на території зони відчуження і в межах фонових коливань на всій іншій території України.

Перевищення за межами зони відчуження не очікується

"За прогнозними оцінками експертів ДНТЦ ЯРБ і результатами моделювання, перевищення допустимих концентрацій 137Cs у атмосферному повітрі для населення за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується", - заявили у відомстві.

Унаслідок тривалого процесу горіння і високої температури повітряні маси, що містять продукти горіння, піднімаються у високі шари атмосфери і здатні мігрувати на значні відстані.

"Тому в місцях осадження продуктів горіння на земну поверхню з опадами або пилом може бути виявлено короткострокове підвищення концентрації об’ємної активності 137Cs. Втім, перенесення вже присутніх в екосистемах техногенних радіонуклідів внаслідок пожеж, буревіїв тощо не створює додаткової радіоактивності, а є лише фактором їх перерозподілу у об’єктах навколишнього середовища, що не створює додаткових ризиків, які б вимагали застосування заходів втручання для радіаційного захисту населення", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Радіаційний фон в Україні залишається в межах норми

Пожежа в зоні відчуження

У суботу, 9 травня, в ДСНС повідомляли, що у зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі.

Станом на 17:00 вогнем пройдено 1200 га - розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

До гасіння пожежі залучили 374 особи, з них від ДСНС – 253 рятувальників.

Читайте також: На Чернігівщині готують евакуацію населення через масштабну пожежу, - ОВА