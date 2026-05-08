На Чернігівщині готують евакуацію населення через масштабну пожежу, - ОВА
На прикордонні Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 4 тисячі гектарів. За даними місцевої влади, займання спричинили російські удари та атаки FPV-дронів із запалювальною сумішшю, а ворожі безпілотники заважають рятувальникам гасити вогонь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса.
Яка причина займання
"Причиною займання стали удари росіян. Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те - агресор не дозволяє загасити вогонь - там постійно висять їхні дрони", - зауважив Чаус.
Корюківщина
На Корюківщині разом із керівником району Павлом Мірошниченком, рятувальниками і лісівниками скоординували дії.
Масштаб пожежі дуже значний. Усе фіксують камери лісівників. Так, зараз вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання - навіть погодні умови на нашому боці. Але маємо бути готові до зміни напряму вітру.
Передусім - безпека людей. Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні - там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків.
Евакуація людей
План Б - евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання - на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей.
Лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.
Росіяни завдають ударів
Керівник Корюківського району Павло Мірошниченко доповів, що фіксують ворожі удари, коли працює техніка лісівників.
"Ризик дуже високий і я вдячний людям, які зараз роблять все можливе, щоб вогонь не поширився далі. Дякую місцевій владі, яка також багато допомагає", - додав Чаус.
Що передувало?
- 7 травня повідомлялося, що майже 2500 гектарів лісу горить на межі із РФ у Чернігівській області через російські обстріли
- Вранці 8 травня надійшла інформація, що площа масштабної лісової пожежі за добу майже подвоїлася та сягнула близько 4,3 тисячі гектарів.
