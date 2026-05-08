70 гектарів лісу горіли на Київщині через російську диверсію, - ДП "Ліси України". ФОТО

У Шевченківському лісництві на Київщині сталася масштабна пожежа, яку вдалося локалізувати лише під вечір після 13 годин безперервного гасіння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

За даними підприємства, вогонь охопив близько 70 гектарів лісу та швидко поширювався через сильний вітер.

Як гасили пожежу

До ліквідації займання залучили понад 100 людей  – лісівників, рятувальників ДСНС та військовослужбовців Нацгвардії.

Основним завданням було не допустити поширення вогню до сіл Михайлівка та Тарасівщина, де проживають понад 1500 людей.

Повідомляється, що пожежа підійшла впритул до місцевого кладовища, однак його вдалося врятувати.

Найскладнішою залишалася ситуація на самозалісених ділянках, де через хаотичний рух полум’я доводилося терміново прокладати мінералізовані смуги.

Що вказує на диверсію

Після локалізації пожежі на одній із ділянок виявили FPV-дрон та вибухові пристрої.

У "Лісах України" заявили, що версія про навмисний підпал підтвердилася.
На диверсію також вказують одночасні загоряння у кількох місцях та вибір моменту з сильним вітром для максимального поширення вогню.

У підприємстві наголосили, що лісівники фактично рятували не лише ліс, а й житлові будинки та життя людей.

оце відкривається клондайк для керівництва лісів україни!!!
це ж скільки бабла можна наскирдувати, вже до наскирдованого......
тож голі карпати, без лісу, то все диверсія!!!!

ееххх....
несвоєчасно колян каклєта згорів!
08.05.2026 11:52 Відповісти
Є добра приказка "Клин клином вибивають".Більша частина паРаші знаходиться в зоні лісостепу і лісів.Якщо недолюди недоімперії дозволяють собі таке то чому їхніми методами не можемо ми.
масква опоясана лісами,причому хвойними.Підсмажить щоб парад пройшов в умовах максимально приближених до бойових дій.есвео повинно проходити по плану По нашому плану!
08.05.2026 11:55 Відповісти
Дійсно,невже кацапам неможливо устроїти лісопопелище,попустить відразу!
08.05.2026 12:17 Відповісти
Тайга наш ! Випаліть її нах !
08.05.2026 12:25 Відповісти
у тєлєграмних маладагвардєйцев диверсифікація діяльності - з релейних шаф та війькових пікапів перейшли на ліси, а восени будуть поля палити.
08.05.2026 13:48 Відповісти
А ми ніхрена не палимо
08.05.2026 15:07 Відповісти
А де зеркальна відповідь на таку диверсію?
08.05.2026 18:47 Відповісти
 
 