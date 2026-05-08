70 гектарів лісу горіли на Київщині через російську диверсію, - ДП "Ліси України". ФОТО

У Шевченківському лісництві на Київщині сталася масштабна пожежа, яку вдалося локалізувати лише під вечір після 13 годин безперервного гасіння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними підприємства, вогонь охопив близько 70 гектарів лісу та швидко поширювався через сильний вітер.

Як гасили пожежу

До ліквідації займання залучили понад 100 людей – лісівників, рятувальників ДСНС та військовослужбовців Нацгвардії.

Основним завданням було не допустити поширення вогню до сіл Михайлівка та Тарасівщина, де проживають понад 1500 людей.

Повідомляється, що пожежа підійшла впритул до місцевого кладовища, однак його вдалося врятувати.

Найскладнішою залишалася ситуація на самозалісених ділянках, де через хаотичний рух полум’я доводилося терміново прокладати мінералізовані смуги.

Читайте також: Ліквідовано масштабну лісову пожежу на Закарпатті: вогонь охопив понад 65 га. ФОТО

Що вказує на диверсію

Після локалізації пожежі на одній із ділянок виявили FPV-дрон та вибухові пристрої.

У "Лісах України" заявили, що версія про навмисний підпал підтвердилася.







На диверсію також вказують одночасні загоряння у кількох місцях та вибір моменту з сильним вітром для максимального поширення вогню.

У підприємстві наголосили, що лісівники фактично рятували не лише ліс, а й житлові будинки та життя людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лісова пожежа у зоні відчуження: радіаційна ситуація залишається стабільною