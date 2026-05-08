Ліквідовано масштабну лісову пожежу на Закарпатті: вогонь охопив понад 65 га. ФОТО

На Закарпатті рятувальники ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вогонь охопив 65,2 га лісу

За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га.

"Наразі ситуація повністю контрольована. Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють 2 одиниці техніки та 7 фахівців ДСНС і лісового господарства", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зоні відчуження триває масштабна лісова пожежа: вогонь охопив понад 1100 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, для ліквідації лісової пожежі на Закарпатті планують залучити авіацію ДСНС.

У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку станом на зараз не вдалося локалізувати.

Також повідомлялося, що на Закарпатті розглядають версію про підпал лісу на замовлення росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа охопила ліс у Бучанському районі на Київщині: вогонь вдалося локалізувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж