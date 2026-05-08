Ліквідовано масштабну лісову пожежу на Закарпатті: вогонь охопив понад 65 га. ФОТО
На Закарпатті рятувальники ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Вогонь охопив 65,2 га лісу
За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га.
"Наразі ситуація повністю контрольована. Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють 2 одиниці техніки та 7 фахівців ДСНС і лісового господарства", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, для ліквідації лісової пожежі на Закарпатті планують залучити авіацію ДСНС.
- У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку станом на зараз не вдалося локалізувати.
- Також повідомлялося, що на Закарпатті розглядають версію про підпал лісу на замовлення росіян.
