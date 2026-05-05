У Карпатах вогонь охопив ліс - пожежу не можуть загасити

У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку станом на зараз не вдалося локалізувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей інцидент йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Закарпатській області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Займання сталося 5 травня близько 15:27 в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь швидко поширився на значну площу.

Також читайте: Повторний ракетний удар РФ по Полтавщині: загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані. ФОТОрепортаж

Рятувальники працюють у складних умовах

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС Закарпаття. На місці працюють десятки рятувальників та спецтехніка, однак через рельєф і погодні умови вогонь продовжує поширюватися.

"До ліквідації пожежі залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки", — повідомили у ДСНС.

За попередніми даними, площа займання становила близько 15 гектарів, однак ситуація ускладнилася через швидке поширення вогню.

Пожежа може бути значно масштабнішою

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, площа пожежі могла зрости до приблизно 75 гектарів. Станом на вечір 5 травня вогонь у районі Воловця продовжував поширюватися.

З місця події надходять повідомлення про кілька осередків займання, які складно ліквідувати через рельєф місцевості та вітер. Для координації дій рятувальників створено оперативний штаб.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті згорів готель на 1000 квадратів в курортному комплексі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа виникла на сміттєвому полігоні у Закарпатській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж