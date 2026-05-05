РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Пожары в Украине
3 097 10

В Карпатах огонь охватил лес - пожар не могут потушить

Пожар в Закарпатье

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инциденте говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Закарпатской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пожар произошел 5 мая около 15:27 в урочище Килица вблизи поселка Воловец. Загорелась лесная подстилка, огонь быстро распространился на значительную площадь.

Читайте также: Повторный ракетный удар РФ по Полтавщине: погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Спасатели работают в сложных условиях

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС Закарпатья. На месте работают десятки спасателей и спецтехника, однако из-за рельефа и погодных условий огонь продолжает распространяться.

"К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя и 13 единиц техники", — сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 15 гектаров, однако ситуация осложнилась из-за быстрого распространения огня.

Пожар в Закарпатье

Пожар в Закарпатье

Пожар в Закарпатье

Пожар может быть значительно масштабнее

По информации журналиста Виталия Глаголы, площадь пожара могла увеличиться примерно до 75 гектаров. По состоянию на вечер 5 мая огонь в районе Воловца продолжал распространяться.

С места происшествия поступают сообщения о нескольких очагах возгорания, которые сложно ликвидировать из-за рельефа местности и ветра. Для координации действий спасателей создан оперативный штаб.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

  • Ранее мы сообщали, что в Закарпатье сгорела гостиница площадью 1000 квадратных метров в курортном комплексе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возник на мусорном полигоне в Закарпатской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5990) ГСЧС (5178) Закарпатская область (2723) Мукачевский район (26) Воловец (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Готують продажні місцеві керовніки, нову територію для забудови чергового «буковелю» для кабміндічів!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 00:26 Ответить
+2
Хто винуватий - погода - природа!? Пожежа це результат хижацького лісовикористання: т.зв. ділова деревина "добувається" і вивозиться, все інше з дерев залишається, висихає і створює ефект порохового складу. Особливо небезпечні хвойні породи.

А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:53 Ответить
+1
Не дивно. У нас в Ужгородському районі вже 66 днів не падав дощ!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 23:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дивно. У нас в Ужгородському районі вже 66 днів не падав дощ!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 23:49 Ответить
Збирайте всіх людей звідусіль кого тільки можна і гасіть негайно ...
показать весь комментарий
05.05.2026 23:59 Ответить
Готують продажні місцеві керовніки, нову територію для забудови чергового «буковелю» для кабміндічів!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 00:26 Ответить
дощу давно не було, земля, тверда, як бетон.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:19 Ответить
"Буковель на згарищі"? Така собі реклама...
показать весь комментарий
06.05.2026 10:07 Ответить
До вас йде дщщ, прийде десь за 2-3 дні, буде 8-9 травня.
https://www.ventusky.com/fr/precipitations-carte/3-heures#p=46.9;23.8;5&t=20260509/2100
показать весь комментарий
06.05.2026 01:11 Ответить
Може й завтра. https://www.ventusky.com/fr/precipitations-carte/3-heures#p=46.9;23.8;5&t=20260507/2100
показать весь комментарий
06.05.2026 01:14 Ответить
Хотіла вчора квіти посадити, кинула ту затію. На 1 см землю вколупала . Поливання не допомагає.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:23 Ответить
Хто винуватий - погода - природа!? Пожежа це результат хижацького лісовикористання: т.зв. ділова деревина "добувається" і вивозиться, все інше з дерев залишається, висихає і створює ефект порохового складу. Особливо небезпечні хвойні породи.

А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:53 Ответить
Не знаю про этот случай, но в принципе есть классический приём - палят подстилку, а потом строевой лес (который толком и не горел) объявляют горелыми отходами, сносят как расчистку пожарища и втихую продают.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:19 Ответить
 
 