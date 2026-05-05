В Карпатах огонь охватил лес - пожар не могут потушить
В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инциденте говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Закарпатской области.
Пожар произошел 5 мая около 15:27 в урочище Килица вблизи поселка Воловец. Загорелась лесная подстилка, огонь быстро распространился на значительную площадь.
Спасатели работают в сложных условиях
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС Закарпатья. На месте работают десятки спасателей и спецтехника, однако из-за рельефа и погодных условий огонь продолжает распространяться.
"К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя и 13 единиц техники", — сообщили в ГСЧС.
По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 15 гектаров, однако ситуация осложнилась из-за быстрого распространения огня.
Пожар может быть значительно масштабнее
По информации журналиста Виталия Глаголы, площадь пожара могла увеличиться примерно до 75 гектаров. По состоянию на вечер 5 мая огонь в районе Воловца продолжал распространяться.
С места происшествия поступают сообщения о нескольких очагах возгорания, которые сложно ликвидировать из-за рельефа местности и ветра. Для координации действий спасателей создан оперативный штаб.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.