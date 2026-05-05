В Карпатах огонь охватил лес - пожар не могут потушить

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инциденте говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Закарпатской области.

Пожар произошел 5 мая около 15:27 в урочище Килица вблизи поселка Воловец. Загорелась лесная подстилка, огонь быстро распространился на значительную площадь.

Спасатели работают в сложных условиях

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС Закарпатья. На месте работают десятки спасателей и спецтехника, однако из-за рельефа и погодных условий огонь продолжает распространяться.

"К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя и 13 единиц техники", — сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 15 гектаров, однако ситуация осложнилась из-за быстрого распространения огня.

Пожар может быть значительно масштабнее

По информации журналиста Виталия Глаголы, площадь пожара могла увеличиться примерно до 75 гектаров. По состоянию на вечер 5 мая огонь в районе Воловца продолжал распространяться.

С места происшествия поступают сообщения о нескольких очагах возгорания, которые сложно ликвидировать из-за рельефа местности и ветра. Для координации действий спасателей создан оперативный штаб.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

