Пожар возник на мусорном полигоне в Закарпатской области, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В селе Барвинок на Закарпатье произошел крупный пожар на полигоне бытовых отходов.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Вечером, 26 апреля, спасателям поступило сообщение о возгорании.
"После чего к тушению привлекли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га. Для мониторинга ситуации специалисты используют беспилотные летательные аппараты.
Сейчас на месте работают 35 человек и 13 единиц техники, включая тяжелую технику коммунальных предприятий. Из-за задымления жителям прилегающих населенных пунктов рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий27.04.2026 14:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віталій #613985
показать весь комментарий27.04.2026 14:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Нина Карпенко
показать весь комментарий27.04.2026 14:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Мз
показать весь комментарий27.04.2026 15:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль