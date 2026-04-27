Пожар возник на мусорном полигоне в Закарпатской области, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Барвинок на Закарпатье произошел крупный пожар на полигоне бытовых отходов.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером, 26 апреля, спасателям поступило сообщение о возгорании.

"После чего к тушению привлекли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га. Для мониторинга ситуации специалисты используют беспилотные летательные аппараты.

Сейчас на месте работают 35 человек и 13 единиц техники, включая тяжелую технику коммунальных предприятий. Из-за задымления жителям прилегающих населенных пунктов рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

