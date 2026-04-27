Пожар возник на мусорном полигоне в Закарпатской области, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Барвинок на Закарпатье произошел крупный пожар на полигоне бытовых отходов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Подробности

Вечером, 26 апреля, спасателям поступило сообщение о возгорании.

"После чего к тушению привлекли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га. Для мониторинга ситуации специалисты используют беспилотные летательные аппараты.

Сейчас на месте работают 35 человек и 13 единиц техники, включая тяжелую технику коммунальных предприятий. Из-за задымления жителям прилегающих населенных пунктов рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

Мусорный полигон горит в Закарпатье: что известно?
мусор (475) пожар (5983) ГСЧС (5171) Закарпатская область (2717) Ужгородский район (33) Барвинок (1)
Комусь не спиться....
27.04.2026 14:17 Ответить
Щось ховають....чи когось
27.04.2026 14:22 Ответить
Запалили навмисне
27.04.2026 14:26 Ответить
Полігон МВС горить, чи що?)))
27.04.2026 15:22 Ответить
 
 