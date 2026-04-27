Пожежа виникла на сміттєвому полігоні у Закарпатській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У селі Барвінок на Закарпатті виникла масштабна пожежа на полігоні побутових відходів.

Про це повідомили у ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Ввечері, 26 квітня, рятувальникам надійшло повідомлення про займання.

"Після чого до гасіння залучили підрозділи з Ужгорода, Чопа та селища Середнє. Після опівночі рятувальники локалізували вогонь на площі 0,1 га. Для моніторингу ситуації фахівці використовують безпілотні літальні апарати.

Зараз на місці працюють 35 чоловік та 13 одиниць техніки включно з важкою технікою комунальних підприємств. Через задимлення мешканцям прилеглих населених пунктів рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації займання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Нічна масована атака: у Білій Церкві спалахнула пожежа

















