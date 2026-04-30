На Закарпатье сгорела гостиница площадью 1000 квадратных метров в курортном комплексе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В селе Изки Хустского района Закарпатской области произошел крупный пожар в деревянном отеле на территории одного из курортных комплексов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 30 апреля в 16:19.
Пожар охватил 1000 квадратных метров
По данным спасателей, огонь возник в деревянном отеле, расположенном на территории курортного комплекса. Из-за сильного ветра пламя быстро охватывало новые участки здания.
В 19:10 пожар удалось локализовать на площади около 1000 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что тушение осложнялось отсутствием надлежащего водоснабжения на объекте.
Причины распространения огня устанавливаются
Спасатели сообщили, что основными факторами быстрого распространения пожара стали деревянные конструкции здания и порывистый ветер. Это существенно затруднило работу пожарных подразделений.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания и установлению всех обстоятельств инцидента. Информация о пострадавших уточняется.
то однозначно для України біда, біда, біда !
