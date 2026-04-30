На Закарпатье сгорела гостиница площадью 1000 квадратных метров в курортном комплексе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Изки Хустского района Закарпатской области произошел крупный пожар в деревянном отеле на территории одного из курортных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 30 апреля в 16:19.

Пожар охватил 1000 квадратных метров

По данным спасателей, огонь возник в деревянном отеле, расположенном на территории курортного комплекса. Из-за сильного ветра пламя быстро охватывало новые участки здания.

В 19:10 пожар удалось локализовать на площади около 1000 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что тушение осложнялось отсутствием надлежащего водоснабжения на объекте.

Причины распространения огня устанавливаются

Спасатели сообщили, что основными факторами быстрого распространения пожара стали деревянные конструкции здания и порывистый ветер. Это существенно затруднило работу пожарных подразделений.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания и установлению всех обстоятельств инцидента. Информация о пострадавших уточняется.