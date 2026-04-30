На Закарпатье сгорела гостиница площадью 1000 квадратных метров в курортном комплексе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Изки Хустского района Закарпатской области произошел крупный пожар в деревянном отеле на территории одного из курортных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 30 апреля в 16:19. 

Пожар охватил 1000 квадратных метров

По данным спасателей, огонь возник в деревянном отеле, расположенном на территории курортного комплекса. Из-за сильного ветра пламя быстро охватывало новые участки здания.

В 19:10 пожар удалось локализовать на площади около 1000 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что тушение осложнялось отсутствием надлежащего водоснабжения на объекте.

Причины распространения огня устанавливаются

Спасатели сообщили, что основными факторами быстрого распространения пожара стали деревянные конструкции здания и порывистый ветер. Это существенно затруднило работу пожарных подразделений.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания и установлению всех обстоятельств инцидента. Информация о пострадавших уточняется.

В Закарпатье сгорела гостиница

  • Ранее мы сообщали, что в селе Барвинок на Закарпатье возник масштабный пожар на полигоне бытовых отходов.

без прізвищ власників незрозуміло, чи співчувати, чи радіти.
30.04.2026 21:00 Ответить
жоден члєн "династії" не постраждав?
30.04.2026 21:11 Ответить
Співчувати, звичайно. Що так мало згоріло.
30.04.2026 21:18 Ответить
та нє ну на !
то однозначно для України біда, біда, біда !

.
30.04.2026 21:06 Ответить
не буду спать- буду плакать
30.04.2026 21:30 Ответить
не дай бог
30.04.2026 21:32 Ответить
ни укого член
30.04.2026 21:33 Ответить
Слуг народу почали палити?
30.04.2026 21:52 Ответить
Ізки - це не Хустський район, а Міжгірський. В Хустському районі знаходиться Іза.
30.04.2026 22:29 Ответить
Боже, скільки заздрісних виродків! Самі голожопі, бо нездатні щось зробити і іншим не дали б.
30.04.2026 22:54 Ответить
 
 