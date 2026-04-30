На Закарпатті згорів готель на 1000 квадратів в курортному комплексі. ФОТОрепортаж

У селі Ізки Хустського району Закарпатської області сталася масштабна пожежа в дерев’яному готелі на території одного з курортних комплексів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 30 квітня о 16:19.

Пожежа охопила 1000 квадратних метрів

За даними рятувальників, вогонь виник у дерев’яному готелі, розташованому на території курортного комплексу. Через сильний вітер полум’я швидко охоплювало нові ділянки будівлі.

О 19:10 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 1000 квадратних метрів. У ДСНС зазначили, що гасіння ускладнювалося відсутністю належного водопостачання на об’єкті.

Причини поширення вогню встановлюють

Рятувальники повідомили, що основними факторами швидкого розповсюдження пожежі стали дерев’яні конструкції будівлі та поривчастий вітер. Це суттєво ускладнило роботу пожежних підрозділів.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків займання та встановлення всіх обставин інциденту. Інформація про постраждалих уточнюється.