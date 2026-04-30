На Закарпатті згорів готель на 1000 квадратів в курортному комплексі. ФОТОрепортаж

У селі Ізки Хустського району Закарпатської області сталася масштабна пожежа в дерев’яному готелі на території одного з курортних комплексів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Фейсбуці.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 30 квітня о 16:19. 

Пожежа охопила 1000 квадратних метрів

За даними рятувальників, вогонь виник у дерев’яному готелі, розташованому на території курортного комплексу. Через сильний вітер полум’я швидко охоплювало нові ділянки будівлі.

О 19:10 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 1000 квадратних метрів. У ДСНС зазначили, що гасіння ускладнювалося відсутністю належного водопостачання на об’єкті.

Причини поширення вогню встановлюють

Рятувальники повідомили, що основними факторами швидкого розповсюдження пожежі стали дерев’яні конструкції будівлі та поривчастий вітер. Це суттєво ускладнило роботу пожежних підрозділів.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків займання та встановлення всіх обставин інциденту. Інформація про постраждалих уточнюється.

На Закарпатті згорів готель

На Закарпатті згорів готель

На Закарпатті згорів готель

На Закарпатті згорів готель

На Закарпатті згорів готель

  • Раніше ми повідомляли, що у селі Барвінок на Закарпатті виникла масштабна пожежа на полігоні побутових відходів.

Топ коментарі
+12
без прізвищ власників незрозуміло, чи співчувати, чи радіти.
показати весь коментар
30.04.2026 21:00 Відповісти
+9
жоден члєн "династії" не постраждав?
показати весь коментар
30.04.2026 21:11 Відповісти
+3
Співчувати, звичайно. Що так мало згоріло.
показати весь коментар
30.04.2026 21:18 Відповісти
без прізвищ власників незрозуміло, чи співчувати, чи радіти.
показати весь коментар
30.04.2026 21:00 Відповісти
та нє ну на !
то однозначно для України біда, біда, біда !

.
показати весь коментар
30.04.2026 21:06 Відповісти
Співчувати, звичайно. Що так мало згоріло.
показати весь коментар
30.04.2026 21:18 Відповісти
не буду спать- буду плакать
показати весь коментар
30.04.2026 21:30 Відповісти
жоден члєн "династії" не постраждав?
показати весь коментар
30.04.2026 21:11 Відповісти
не дай бог
показати весь коментар
30.04.2026 21:32 Відповісти
ни укого член
показати весь коментар
30.04.2026 21:33 Відповісти
Слуг народу почали палити?
показати весь коментар
30.04.2026 21:52 Відповісти
Ізки - це не Хустський район, а Міжгірський. В Хустському районі знаходиться Іза.
30.04.2026 22:29 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 22:29 Відповісти
Таки хустський, нещодавно проїжджав. Мабуть переділили після адмін-тер реформи.
01.05.2026 06:20 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 06:20 Відповісти
Боже, скільки заздрісних виродків! Самі голожопі, бо нездатні щось зробити і іншим не дали б.
30.04.2026 22:54 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 22:54 Відповісти
Найприкріше те, що вони між нами, й схожі на нормальних людей.
01.05.2026 06:22 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 06:22 Відповісти
 
 