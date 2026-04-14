На Вінниччині чоловік загинув через обігрівач "дуйчик"

У селі Слобода-Дашковецька Якушинецької громади на Вінниччині загинув 32-річний чоловік. трагедія сталася у власній оселі через увімкнений обігрівач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Обставини пожежі та загибель чоловіка

Чоловік обігрівав житло звичайним "дуйчиком". Це призвело до короткого замикання та подальшого загоряння.

Вогонь перекинувся на матрац, який почав тліти, спричинивши задимлення приміщення.

Чоловіка без ознак життя виявили сусіди.

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Рятувальники застерігають від небезпеки

У ДСНС вкотре наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, особливо під час використання електрообігрівачів.

"Вкотре закликаємо бути обережними під час обігріву житла та не нехтувати правилами пожежної безпеки. Навіть незначна необережність може коштувати життя", — зазначили рятувальники.

Надзвичайники також повідомляють, що подібні випадки на Вінниччині трапляються не вперше. Раніше у регіоні через коротке замикання загорілася електроковдра в будинку літньої жінки. Її вдалося врятувати, однак приміщення зазнало значних пошкоджень.

Крім того, у різних громадах області фіксувалися випадки загибелі людей через пожежі, спричинені необережним поводженням з вогнем, зокрема під час спалювання сухостою.

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