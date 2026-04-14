На Виннитчине мужчина погиб из-за обогревателя "дуйчик"

Пожар произошел из-за возгорания обогревателя в Винницкой области

В селе Слобода-Дашковецкая Якушинецкой громады в Винницкой области погиб 32-летний мужчина. Трагедия произошла в его собственном доме из-за включенного обогревателя. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Обстоятельства пожара и гибель мужчины

Мужчина обогревал жилье обычным "дуйчиком". Это привело ккороткому замыканию и последующему возгоранию.

Огонь перекинулся на матрас, который начал тлеть, вызвав задымление помещения.

Мужчину без признаков жизни обнаружили соседи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине фермер нашел боевую часть ракеты "Кинжал". ФОТОрепортаж

Спасатели предупреждают об опасности

В ГСЧС в очередной раз подчеркивают необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании электрообогревателей.

"В очередной раз призываем быть осторожными при обогреве жилья и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Даже незначительная неосторожность может стоить жизни", — отметили спасатели.

Служба чрезвычайных ситуаций также сообщает, что подобные случаи в Винницкой области происходят не впервые. Ранее в регионе из-за короткого замыкания загорелось электроодеяло в доме пожилой женщины. Ее удалось спасти, однако помещение получило значительные повреждения.

Кроме того, в различных громадах области фиксировались случаи гибели людей из-за пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем, в частности во время сжигания сухостоя.

Читайте: Россияне атаковали Краматорск дронами "Герань-2": ранены двое мужчин. ФОТОрепортаж

Дуйчик це шо таке?
Тепловентилятор мабуть?
14.04.2026 20:21 Ответить
Термовітряк
14.04.2026 20:29 Ответить
так , небезпечна зараза , кидать без нагляду ні вякому разі..
14.04.2026 20:35 Ответить
це шо таке?
14.04.2026 20:43 Ответить
Скоріш за все, заснув п'яний. Синька зло
14.04.2026 20:49 Ответить
пісец, питання що таке дуйчик??? ви точно не з України.
14.04.2026 20:55 Ответить
Вибач що не знаю сленгу жебраків 😊
14.04.2026 21:11 Ответить
Дуйчик сегодня слово дня).
14.04.2026 21:00 Ответить
 
 