На Виннитчине мужчина погиб из-за обогревателя "дуйчик"

В селе Слобода-Дашковецкая Якушинецкой громады в Винницкой области погиб 32-летний мужчина. Трагедия произошла в его собственном доме из-за включенного обогревателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Обстоятельства пожара и гибель мужчины

Мужчина обогревал жилье обычным "дуйчиком". Это привело ккороткому замыканию и последующему возгоранию.

Огонь перекинулся на матрас, который начал тлеть, вызвав задымление помещения.

Мужчину без признаков жизни обнаружили соседи.

Спасатели предупреждают об опасности

В ГСЧС в очередной раз подчеркивают необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании электрообогревателей.

"В очередной раз призываем быть осторожными при обогреве жилья и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Даже незначительная неосторожность может стоить жизни", — отметили спасатели.

Служба чрезвычайных ситуаций также сообщает, что подобные случаи в Винницкой области происходят не впервые. Ранее в регионе из-за короткого замыкания загорелось электроодеяло в доме пожилой женщины. Ее удалось спасти, однако помещение получило значительные повреждения.

Кроме того, в различных громадах области фиксировались случаи гибели людей из-за пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем, в частности во время сжигания сухостоя.

