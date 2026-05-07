1 432 11

Масштабна пожежа охопила ліс у Бучанському районі на Київщині: вогонь вдалося локалізувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила значну площу лісу та відкритих територій.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, яку цитує Цензор.НЕТ.

Вогонь швидко поширився поблизу села Тарасівщина. Причиною стали аномально висока весняна температура та сильні пориви вітру, які сприяли розповсюдженню полум’я.

Пожежа у Бучанському районі

Пожежа у Бучанському районі

Пожежа у Бучанському районі

За даними рятувальників, загальна площа займання становить близько 70 гектарів лісової підстилки та ще 30 гектарів відкритої території.

Робота рятувальників на місці пожежі

Станом на вечір пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація триває.

До гасіння залучені підрозділи ДСНС, працівники Димерського лісництва, пожежні формування Національної гвардії, а також добровольці Червоного Хреста.

Рятувальні служби продовжують роботи, щоб повністю загасити осередки вогню та не допустити його повторного поширення.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті слідчі та рятувальні служби вивчають версію про організований підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через завербованих місцевих жителів.

Київська область (4563) пожежа (4446) ДСНС (5329) Бучанський район (158) Тарасівщина (1)
щось забагато пожеж. треба ловити паліїв кацапських.
показати весь коментар
07.05.2026 22:58 Відповісти
Це ймовірно докази палять, вирубали незаконно і тепер спалити щоб хер хто докопався, тим більше тут голову лісів України вроді за яйця взяли за дерибан держкоштів
показати весь коментар
07.05.2026 23:51 Відповісти
Не обов'язково москальня у всіх пожежах винна, це можуть бути і травневі шашлики...
показати весь коментар
08.05.2026 00:38 Відповісти
Щось на росії нічого не горить
показати весь коментар
07.05.2026 23:04 Відповісти
Они севернее. Там ещё только снег тает. Высохнет начнет гореть тайга. Но у них горит в ******, где и люди не ходят. А у нас горит 20 км. от столицы.
Леса чистить нужно. От сухостоя и валежника. Этого никто не делает. Леса превращаются в могильники старых деревьев. Не хотят люди природа сама убирает погибшие деревья.
показати весь коментар
08.05.2026 02:19 Відповісти
Десь через телеграм рашисти найняли ує#анів щоб підпалювали ліси.
показати весь коментар
08.05.2026 00:07 Відповісти
сезонна діверсифікація бізнесу у тєлєграмних маладагвардєйцев.
показати весь коментар
08.05.2026 01:15 Відповісти
Пусть горит к ***** матери. Лес чей? Государственный. А значит не наш. Мне в лесу ни шишку ни ветку нельзя поднять. Потому что это не моё, и не твоё а общее.
Таких мусорных лесов как в Киевской области нет ****** Швеции и Норвегии.
С хера тот бучанский район. Одесская трасса. Указатель "Киев" лесной массив слева. Там где пост найгвардии и ТЦК. Это мусорник и свалка поваленых гниющих деревьев.
Я к чему? Раньше, когда лес был общим, его чистили на дрова. Валежник и сухостой подбирали и топили им.
А сейчас это запрещено. Чии в лесу шишки? Пусть тот и пожары тушит.
показати весь коментар
08.05.2026 02:13 Відповісти
А про Чернігівщину мовчать? Горить лісовий масив - і доступу нема пожежникам... Бо кацапи ліс мінами і дронами, засипали... І авіацію не пустиш - бо кацапи тут же зіб'ють...
показати весь коментар
08.05.2026 06:07 Відповісти
Завжди було цікаво, чому не палают ліси на РФ та московські торфянікі. Значит, єто кому-то так надо.
показати весь коментар
08.05.2026 06:23 Відповісти
 
 