Масштабна пожежа охопила ліс у Бучанському районі на Київщині: вогонь вдалося локалізувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Бучанському районі Київської області триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила значну площу лісу та відкритих територій.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, яку цитує Цензор.НЕТ.
Вогонь швидко поширився поблизу села Тарасівщина. Причиною стали аномально висока весняна температура та сильні пориви вітру, які сприяли розповсюдженню полум’я.
За даними рятувальників, загальна площа займання становить близько 70 гектарів лісової підстилки та ще 30 гектарів відкритої території.
Робота рятувальників на місці пожежі
Станом на вечір пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація триває.
До гасіння залучені підрозділи ДСНС, працівники Димерського лісництва, пожежні формування Національної гвардії, а також добровольці Червоного Хреста.
Рятувальні служби продовжують роботи, щоб повністю загасити осередки вогню та не допустити його повторного поширення.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті слідчі та рятувальні служби вивчають версію про організований підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через завербованих місцевих жителів.
Леса чистить нужно. От сухостоя и валежника. Этого никто не делает. Леса превращаются в могильники старых деревьев. Не хотят люди природа сама убирает погибшие деревья.
Таких мусорных лесов как в Киевской области нет ****** Швеции и Норвегии.
хератот бучанский район. Одесская трасса. Указатель "Киев" лесной массив слева. Там где пост найгвардии и ТЦК. Это мусорник и свалка поваленых гниющих деревьев.
Я к чему? Раньше, когда лес был общим, его чистили на дрова. Валежник и сухостой подбирали и топили им.
А сейчас это запрещено. Чии в лесу шишки? Пусть тот и пожары тушит.