Масштабный пожар охватил лес в Бучанском районе на Киевщине: огонь удалось локализовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, охватившего значительную площадь леса и открытых территорий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Огонь быстро распространился вблизи села Тарасовщина. Причиной стали аномально высокая весенняя температура и сильные порывы ветра, которые способствовали распространению пламени.

Пожар в Бучанском районе

По данным спасателей, общая площадь возгорания составляет около 70 гектаров лесной подстилки и еще 30 гектаров открытой территории.

Работа спасателей на месте пожара

По состоянию на вечер пожар удалось локализовать, однако ликвидация продолжается.

К тушению привлечены подразделения ГСЧС, сотрудники Димерского лесничества, пожарные формирования Национальной гвардии, а также добровольцы Красного Креста.

Спасательные службы продолжают работы, чтобы полностью потушить очаги огня и не допустить его повторного распространения.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье следственные и спасательные службы изучают версию об организованном поджоге леса в Воловце по заказу россиян через завербованных местных жителей.

щось забагато пожеж. треба ловити паліїв кацапських.
07.05.2026 22:58 Ответить
Це ймовірно докази палять, вирубали незаконно і тепер спалити щоб хер хто докопався, тим більше тут голову лісів України вроді за яйця взяли за дерибан держкоштів
07.05.2026 23:51 Ответить
Не обов'язково москальня у всіх пожежах винна, це можуть бути і травневі шашлики...
08.05.2026 00:38 Ответить
Щось на росії нічого не горить
07.05.2026 23:04 Ответить
Они севернее. Там ещё только снег тает. Высохнет начнет гореть тайга. Но у них горит в ******, где и люди не ходят. А у нас горит 20 км. от столицы.
Леса чистить нужно. От сухостоя и валежника. Этого никто не делает. Леса превращаются в могильники старых деревьев. Не хотят люди природа сама убирает погибшие деревья.
08.05.2026 02:19 Ответить
Десь через телеграм рашисти найняли ує#анів щоб підпалювали ліси.
08.05.2026 00:07 Ответить
сезонна діверсифікація бізнесу у тєлєграмних маладагвардєйцев.
08.05.2026 01:15 Ответить
Пусть горит к ***** матери. Лес чей? Государственный. А значит не наш. Мне в лесу ни шишку ни ветку нельзя поднять. Потому что это не моё, и не твоё а общее.
Таких мусорных лесов как в Киевской области нет ****** Швеции и Норвегии.
С хера тот бучанский район. Одесская трасса. Указатель "Киев" лесной массив слева. Там где пост найгвардии и ТЦК. Это мусорник и свалка поваленых гниющих деревьев.
Я к чему? Раньше, когда лес был общим, его чистили на дрова. Валежник и сухостой подбирали и топили им.
А сейчас это запрещено. Чии в лесу шишки? Пусть тот и пожары тушит.
08.05.2026 02:13 Ответить
 
 