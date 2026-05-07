Масштабный пожар охватил лес в Бучанском районе на Киевщине: огонь удалось локализовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, охватившего значительную площадь леса и открытых территорий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которую цитирует Цензор.НЕТ.
Огонь быстро распространился вблизи села Тарасовщина. Причиной стали аномально высокая весенняя температура и сильные порывы ветра, которые способствовали распространению пламени.
По данным спасателей, общая площадь возгорания составляет около 70 гектаров лесной подстилки и еще 30 гектаров открытой территории.
Работа спасателей на месте пожара
По состоянию на вечер пожар удалось локализовать, однако ликвидация продолжается.
К тушению привлечены подразделения ГСЧС, сотрудники Димерского лесничества, пожарные формирования Национальной гвардии, а также добровольцы Красного Креста.
Спасательные службы продолжают работы, чтобы полностью потушить очаги огня и не допустить его повторного распространения.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье следственные и спасательные службы изучают версию об организованном поджоге леса в Воловце по заказу россиян через завербованных местных жителей.
Леса чистить нужно. От сухостоя и валежника. Этого никто не делает. Леса превращаются в могильники старых деревьев. Не хотят люди природа сама убирает погибшие деревья.
Таких мусорных лесов как в Киевской области нет ****** Швеции и Норвегии.
хератот бучанский район. Одесская трасса. Указатель "Киев" лесной массив слева. Там где пост найгвардии и ТЦК. Это мусорник и свалка поваленых гниющих деревьев.
Я к чему? Раньше, когда лес был общим, его чистили на дрова. Валежник и сухостой подбирали и топили им.
А сейчас это запрещено. Чии в лесу шишки? Пусть тот и пожары тушит.