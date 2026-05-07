Масштабный пожар охватил лес в Бучанском районе на Киевщине: огонь удалось локализовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, охватившего значительную площадь леса и открытых территорий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Огонь быстро распространился вблизи села Тарасовщина. Причиной стали аномально высокая весенняя температура и сильные порывы ветра, которые способствовали распространению пламени.

По данным спасателей, общая площадь возгорания составляет около 70 гектаров лесной подстилки и еще 30 гектаров открытой территории.

Работа спасателей на месте пожара

По состоянию на вечер пожар удалось локализовать, однако ликвидация продолжается.

К тушению привлечены подразделения ГСЧС, сотрудники Димерского лесничества, пожарные формирования Национальной гвардии, а также добровольцы Красного Креста.

Спасательные службы продолжают работы, чтобы полностью потушить очаги огня и не допустить его повторного распространения.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье следственные и спасательные службы изучают версию об организованном поджоге леса в Воловце по заказу россиян через завербованных местных жителей.

