На Закарпатье рассматривают версию о поджоге леса по заказу россиян, - ОВА
На Закарпатье следственные и спасательные службы изучают версию об организованном поджоге леса в Воловце по заказу россиян с помощью завербованных местных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал начальник Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.
По его словам, рассматривается возможность того, что поджог могли совершить лица, завербованные через мессенджеры.
"За последний месяц мы видели несколько таких случаев: среди них - подросток из Чопского лицея и женщина, отравившая военного в Ужгороде", - отметил Билецкий.
Чиновник объяснил, что возгорание возникло в труднодоступном районе с обрывами и ветровыми заводями – вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов.
"Туда нужно идти специально, поэтому и возникла версия о поджоге", – добавил глава ОВА.
Кроме того, 6 мая зафиксирован аналогичный инцидент в Берегово, где загорелись ценные породы деревьев. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Билецкий подчеркнул, что попытки врага дестабилизировать регион путем вербовки местных жителей, в частности - подростков, являются опасным трендом для Закарпатья.
