На Закарпатье рассматривают версию о поджоге леса по заказу россиян, - ОВА

На Закарпатье пожар могли устроить завербованные россиянами местные жители

На Закарпатье следственные и спасательные службы изучают версию об организованном поджоге леса в Воловце по заказу россиян с помощью завербованных местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал начальник Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

По его словам, рассматривается возможность того, что поджог могли совершить лица, завербованные через мессенджеры.

"За последний месяц мы видели несколько таких случаев: среди них - подросток из Чопского лицея и женщина, отравившая военного в Ужгороде", - отметил Билецкий.

Чиновник объяснил, что возгорание возникло в труднодоступном районе с обрывами и ветровыми заводями – вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов.

"Туда нужно идти специально, поэтому и возникла версия о поджоге", – добавил глава ОВА.

Кроме того, 6 мая зафиксирован аналогичный инцидент в Берегово, где загорелись ценные породы деревьев. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Билецкий подчеркнул, что попытки врага дестабилизировать регион путем вербовки местных жителей, в частности - подростков, являются опасным трендом для Закарпатья.

Что предшествовало

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, для ликвидации лесного пожара в Закарпатье планируют задействовать авиацию ГСЧС.
  • В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.

А пару ешелонів до Угорщини не поїхало? Ну може за " повернуті кошти" Ощадбанку для рейтингу недонаполеона 🐱
07.05.2026 14:14 Ответить
Цікаво , на якій мові ці місцеві розмовляють та на якій мові розмовляли їх батьки ?
07.05.2026 14:17 Ответить
"дуже розумна" инна яка прозябае на Германщині: спеціально для альтернативно обдарованої повідомляю що "там" в горах люде розмовляють на українській. Може не такій як на Черкасщині, вінниччині чи Житомирщині але УКРАЇНСЬКОЮ!
07.05.2026 15:21 Ответить
Та звісно ж на українській )). Прозябаєте шановний то ви , а я працюю за фахом і отримую за це гідну зарплату.
07.05.2026 17:30 Ответить
мадам...тут таке(автор стримується щоб не висказатись у формі дойстойній цій...дописуваччці). Не знаю яким х.. падом ви опинились на германщині(суджу з вашого шидьдика) Але працювати за фахом на ішу країну,отримавши очевидно освіту в Україні і називати дописувача з країни яка вам дала осіту,що він прозябае... це така... така... скажім справа. P.S. До речі мадам у вас проблемии і з розумінням друкованого тексту. Ви незрозуміли мій сарказм щодо прозябання на германщині. Звертаю вашу увагу що це був САРКАЗМ!Не оргазм а САРКАЗМ!!!! Ви очевидно обмежена особа і мені більше нецікава.
07.05.2026 18:07 Ответить
ну це безпечніше ніж підпалювати віськові пікапи, бо у лісі відеокамер нема, хіба що віверки можуть здать.
07.05.2026 14:18 Ответить
Что нас может спасти от ревизии? От ревизии нас может спасти только кража підпал на замовлення росіян.
07.05.2026 14:18 Ответить
 
 