Лес в Карпатах до сих пор горит: планируется привлечение авиации ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается тушение пожара в лесном массиве в Мукачевском районе Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ход ликвидации пожара

Как отмечается, по состоянию на 08:00 6 мая пожарные и лесники продолжают ликвидировать лесной пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества. Площадь, охваченная огнем, составляет около 75 гектаров.

К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, из них от ГСЧС — 138 спасателей и 36 единиц техники. На помощь спасателям из Закарпатья привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей. Всего 58 спасателей и 14 единиц техники.

Читайте также: Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Тернополь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





















Планируется привлечение авиации ГСЧС.

Также к ликвидации пожара привлечены 105 сотрудников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники, в частности автоцистерна, 6 пожарных модулей и 3 единицы другой техники.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Карпатах огонь охватил лес — пожар не могут потушить.

Читайте также: Пожар в многоэтажке во Львове, где погиб мужчина, вызвал взрыв гранаты, - полиция