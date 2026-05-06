Лес в Карпатах до сих пор горит: планируется привлечение авиации ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается тушение пожара в лесном массиве в Мукачевском районе Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ход ликвидации пожара

Как отмечается, по состоянию на 08:00 6 мая пожарные и лесники продолжают ликвидировать лесной пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества. Площадь, охваченная огнем, составляет около 75 гектаров.

К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, из них от ГСЧС — 138 спасателей и 36 единиц техники. На помощь спасателям из Закарпатья привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей. Всего 58 спасателей и 14 единиц техники.

пожар в Карпатах
Планируется привлечение авиации ГСЧС.

Также к ликвидации пожара привлечены 105 сотрудников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники, в частности автоцистерна, 6 пожарных модулей и 3 единицы другой техники.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Карпатах огонь охватил лес — пожар не могут потушить.

Дивно...
І посухи ще немає, ніби.
Може, почався сезон "шашличків" у Вовиних фоловерів?
Чи хтось розчищає землю під забудову?
06.05.2026 11:23 Ответить
Швидше за все підпалили, щоб замаскувати незаконну виробку.
06.05.2026 11:41 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А тому - лісників на шашлики !
06.05.2026 12:02 Ответить
Хто винуватий - погода - природа!? Пожежа це результат хижацького лісовикористання: т.зв. ділова деревина "добувається" і вивозиться, все інше з дерев залишається, висихає і створює ефект порохового складу. Особливо небезпечні хвойні породи.

А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.

Коли ліси вирубані їх треба випалити - знищити сліди злочинів. А хто кришує? Податкова, поліція- СБУ - огранізована на державному рівні мафія.

Навіть газифікацію населених пунктів блокує "лісова мафія" - газифікація звужує дров'яний ринок.
06.05.2026 11:47 Ответить
Сьогодні підрахував, що опалювати деревом в п'ять разів дорожче ніж газом. Бариги продають по 12000 грн за два куби сушених, порубаних дров. Метрівки по 3100 грн. без доставки, з доставкою потягне в 4000 грн. Так бариги розбазарують ліси, які згідно з Конституції належать українському народу., хоча той народ близько до лісу не пускають.
06.05.2026 12:34 Ответить
Маю власний доcвід. На 150 кв. м у будівлі "на півтора цеглини" у області Харків вкладався у 2000 куб. м. природного газу на рік - тепло, газова колонка, приготування їжі. По нинішням цінам 2000 * 8 грн= 16. 000 грн\рік. В евакуації на опалення відносно утеплених 100 кв. м. витрати на дрова більше 40 000 грн. + сам собі кочегар і підсобник...
06.05.2026 13:31 Ответить
 
 