Лес в Карпатах до сих пор горит: планируется привлечение авиации ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Продолжается тушение пожара в лесном массиве в Мукачевском районе Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Ход ликвидации пожара
Как отмечается, по состоянию на 08:00 6 мая пожарные и лесники продолжают ликвидировать лесной пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества. Площадь, охваченная огнем, составляет около 75 гектаров.
К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, из них от ГСЧС — 138 спасателей и 36 единиц техники. На помощь спасателям из Закарпатья привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей. Всего 58 спасателей и 14 единиц техники.
Планируется привлечение авиации ГСЧС.
Также к ликвидации пожара привлечены 105 сотрудников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники, в частности автоцистерна, 6 пожарных модулей и 3 единицы другой техники.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Карпатах огонь охватил лес — пожар не могут потушить.
І посухи ще немає, ніби.
Може, почався сезон "шашличків" у Вовиних фоловерів?
Чи хтось розчищає землю під забудову?
А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.
Коли ліси вирубані їх треба випалити - знищити сліди злочинів. А хто кришує? Податкова, поліція- СБУ - огранізована на державному рівні мафія.
Навіть газифікацію населених пунктів блокує "лісова мафія" - газифікація звужує дров'яний ринок.