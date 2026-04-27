Пожар в многоэтажке во Львове, где погиб мужчина, вызвал взрыв гранаты, - полиция
Пожар в многоэтажном доме во Львове, в результате которого погиб мужчина, произошел после взрыва гранаты.
Новые подробности инцидента сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Новые подробности
Погибшим оказался 35-летний местный житель.
Известно, что пожар начался после взрыва гранаты, которую погибший хранил в квартире. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили еще одну гранату.
Начато расследование
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай" и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало?
Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в одном из многоквартирных домов Львова произошел взрыв. Один человек погиб. На месте работают все профильные службы.
Бо зараз поліція дуже старається.