Пожар в многоэтажке во Львове, где погиб мужчина, вызвал взрыв гранаты, - полиция

Пожар в многоэтажном доме во Львове, в результате которого погиб мужчина, произошел после взрыва гранаты.

Новые подробности инцидента сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Новые подробности

Погибшим оказался 35-летний местный житель.

Известно, что пожар начался после взрыва гранаты, которую погибший хранил в квартире. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили еще одну гранату.

Начато расследование

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай" и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в одном из многоквартирных домов Львова произошел взрыв. Один человек погиб. На месте работают все профильные службы.

