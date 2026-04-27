Пожар в многоэтажке во Львове, где погиб мужчина, вызвал взрыв гранаты, - полиция

Пожар в многоэтажном доме во Львове, в результате которого погиб мужчина, произошел после взрыва гранаты.

Новые подробности инцидента сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Новые подробности 

Погибшим оказался 35-летний местный житель.

Известно, что пожар начался после взрыва гранаты, которую погибший хранил в квартире. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили еще одну гранату.

Начато расследование

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай" и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в одном из многоквартирных домов Львова произошел взрыв. Один человек погиб. На месте работают все профильные службы.

Дибілу така і смерть.
27.04.2026 22:23 Ответить
Дивно, що не стрілянина.
Бо зараз поліція дуже старається.
27.04.2026 23:35 Ответить
 
 