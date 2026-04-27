Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати, - поліція

Вибух у львівській багатоповерхівці: є загиблий

Пожежа в багатоповерхівці у Львові, внаслідок якої загинув чоловік, сталася після вибуху гранати.

Нові деталі інциденту розповіли в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Нові подробиці 

Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

Відомо, що пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку загиблий зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату.

Розпочато розслідування

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок" та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Що передувало?

Нагадаємо, що у понеділок, 27 квітня, в одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух. Одна людина загинула. На місці працюють усі профільні служби.

Дибілу така і смерть.
показати весь коментар
27.04.2026 22:23 Відповісти
Дивно, що не стрілянина.
Бо зараз поліція дуже старається.
показати весь коментар
27.04.2026 23:35 Відповісти
 
 