Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати, - поліція

Пожежа в багатоповерхівці у Львові, внаслідок якої загинув чоловік, сталася після вибуху гранати.

Нові деталі інциденту розповіли в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Нові подробиці

Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

Відомо, що пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку загиблий зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату.

Розпочато розслідування

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок" та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Що передувало?

Нагадаємо, що у понеділок, 27 квітня, в одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух. Одна людина загинула. На місці працюють усі профільні служби.

