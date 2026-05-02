Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Тернополь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Тернополе спасатели ликвидировали пожары, возникшие накануне в результате вражеской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Пожары ликвидированы
Как отмечается, утром 2 мая спасатели завершили работы по ликвидации пожара, возникшего на одном из промышленных объектов областного центра в результате вражеской атаки.
"Работы велись в сложных условиях. Пожарные локализовали все очаги возгорания, ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на соседние объекты", — говорится в сообщении.
Всего к ликвидации последствий была привлечена 31 единица техники и 102 спасателя.
Что предшествовало?
