Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Тернополь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе спасатели ликвидировали пожары, возникшие накануне в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пожары ликвидированы

Как отмечается, утром 2 мая спасатели завершили работы по ликвидации пожара, возникшего на одном из промышленных объектов областного центра в результате вражеской атаки.

"Работы велись в сложных условиях. Пожарные локализовали все очаги возгорания, ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на соседние объекты", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты массированно атакуют Тернополь: раздаются взрывы











Всего к ликвидации последствий была привлечена 31 единица техники и 102 спасателя.

Что предшествовало?

Напомним, что 1 мая российские оккупанты массированно атаковали Тернополь беспилотниками.

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 12.

Смотрите также: Последствия массированного удара РФ по Тернополю: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж