Ліквідовано пожежі, спричинені атакою РФ на Тернопіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли напередодні внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Пожежі ліквідовано

Як зазначається, ранком 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів обласного центру внаслідок ворожої атаки.

"Роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації наслідків було залучено 31 одиницю техніки та 102 рятувальники.

Що передувало?

Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками.

Кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до 12.

