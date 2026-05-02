Ліквідовано пожежі, спричинені атакою РФ на Тернопіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли напередодні внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Пожежі ліквідовано

Як зазначається, ранком 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів обласного центру внаслідок ворожої атаки.

"Роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

удар по Тернополю
Загалом до ліквідації наслідків було залучено 31 одиницю техніки та 102 рятувальники.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками.
  • Кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до 12.

