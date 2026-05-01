Атака РФ по Тернополю: кількість постраждалих зросла до 12

Атака на Тернопіль 1 травня

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів по Тернополю зросла до 12.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, інформує Цензор.НЕТ.

12 постраждалих 

"Станом на 17:00 відомо про 12 постраждалих. Усім надається необхідна допомога", - повідомив Зюбаненко.

У місті розгорнули оперативний штаб для допомоги людям, які постраждали внаслідок ворожої атаки.

ППО знищила 27 цілей 

Своєю чергою очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що під час атаки РФ по Тернополю 1 травня зафіксовано 36 повітряних цілей, з яких 27 було знищено силами протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Пожежу, що виникла внаслідок влучань, локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях. Загиблих немає. Постраждалий, який перебував у важкому стані, наразі почувається краще. У медичних закладах залишаються ще 6 осіб із травмами середнього та легкого ступеня. За результатами замірів стану атмосферного повітря перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками.

01.05.2026 23:16
01.05.2026 23:16 Відповісти
... смерть рашистам
02.05.2026 00:24
 
 