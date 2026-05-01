Атака РФ по Тернополю: число пострадавших возросло до 12

Число пострадавших вследствие атаки российских дронов на Тернополь возросло до 12.

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"По состоянию на 17:00 известно о 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь", — сообщил Зюбаненко.

В городе развернули оперативный штаб для оказания помощи людям, пострадавшим вследствие вражеской атаки.

Читайте также: Рашисты массированно атакуют Тернополь: слышны взрывы

ПВО уничтожила 27 целей

В свою очередь, глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что во время атаки РФ по Тернополю 1 мая зафиксировано 36 воздушных целей, из которых 27 были уничтожены силами противовоздушной обороны. 9 целей нанесли поражение по объектам гражданской инфраструктуры.

"Пожар, возникший вследствие попаданий, локализован. Подразделения ГСЧС продолжают работать на местах. Погибших нет. Пострадавший, который находился в тяжелом состоянии, сейчас чувствует себя лучше. В медицинских учреждениях остаются еще 6 человек с травмами средней и легкой степени тяжести. По результатам измерений состояния атмосферного воздуха превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", — рассказал глава ОГА.

Напомним, что 1 мая российские оккупанты массированно атаковали Тернополь беспилотниками.

Смотрите также: Последствия массированного удара РФ по Тернополю: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж