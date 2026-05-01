Атака РФ по Тернополю: число пострадавших возросло до 12
Число пострадавших вследствие атаки российских дронов на Тернополь возросло до 12.
Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, сообщает Цензор.НЕТ.
12 пострадавших
"По состоянию на 17:00 известно о 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь", — сообщил Зюбаненко.
В городе развернули оперативный штаб для оказания помощи людям, пострадавшим вследствие вражеской атаки.
ПВО уничтожила 27 целей
В свою очередь, глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что во время атаки РФ по Тернополю 1 мая зафиксировано 36 воздушных целей, из которых 27 были уничтожены силами противовоздушной обороны. 9 целей нанесли поражение по объектам гражданской инфраструктуры.
"Пожар, возникший вследствие попаданий, локализован. Подразделения ГСЧС продолжают работать на местах. Погибших нет. Пострадавший, который находился в тяжелом состоянии, сейчас чувствует себя лучше. В медицинских учреждениях остаются еще 6 человек с травмами средней и легкой степени тяжести. По результатам измерений состояния атмосферного воздуха превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", — рассказал глава ОГА.
Напомним, что 1 мая российские оккупанты массированно атаковали Тернополь беспилотниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль