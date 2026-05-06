Ліс у Карпатах досі горить: планується залучення авіації ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація пожежі у лісовому масиві на Мукачівщині у Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Хід ліквідації пожежі

Як зазначається, станом на 08:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа пройдена вогнем становить близько 75 гектарів.

До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, з них від ДСНС - 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закаратським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки.

пожежа в карпатах

Планується залучення авіації ДСНС.

Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерну, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, у Карпатах вогонь охопив ліс - пожежу не можуть загасити.

Дивно...
І посухи ще немає, ніби.
Може, почався сезон "шашличків" у Вовиних фоловерів?
Чи хтось розчищає землю під забудову?
06.05.2026 11:23 Відповісти
Швидше за все підпалили, щоб замаскувати незаконну виробку.
06.05.2026 11:41 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А тому - лісників на шашлики !
06.05.2026 12:02 Відповісти
Хто винуватий - погода - природа!? Пожежа це результат хижацького лісовикористання: т.зв. ділова деревина "добувається" і вивозиться, все інше з дерев залишається, висихає і створює ефект порохового складу. Особливо небезпечні хвойні породи.

А про протипожежні розриви у лісовому масиві давно забули - напевно, ще з Австро - Угорщини, часів Франца Йосипа. Зате в Україні багаті лісовики... Якщо по шкалі розкрадання- корупції, то у першій п'ятірці.

Коли ліси вирубані їх треба випалити - знищити сліди злочинів. А хто кришує? Податкова, поліція- СБУ - огранізована на державному рівні мафія.

Навіть газифікацію населених пунктів блокує "лісова мафія" - газифікація звужує дров'яний ринок.
06.05.2026 11:47 Відповісти
Сьогодні підрахував, що опалювати деревом в п'ять разів дорожче ніж газом. Бариги продають по 12000 грн за два куби сушених, порубаних дров. Метрівки по 3100 грн. без доставки, з доставкою потягне в 4000 грн. Так бариги розбазарують ліси, які згідно з Конституції належать українському народу., хоча той народ близько до лісу не пускають.
06.05.2026 12:34 Відповісти
Маю власний доcвід. На 150 кв. м у будівлі "на півтора цеглини" у області Харків вкладався у 2000 куб. м. природного газу на рік - тепло, газова колонка, приготування їжі. По нинішням цінам 2000 * 8 грн= 16. 000 грн\рік. В евакуації на опалення відносно утеплених 100 кв. м. витрати на дрова більше 40 000 грн. + сам собі кочегар і підсобник...
06.05.2026 13:31 Відповісти
 
 