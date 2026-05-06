Ліс у Карпатах досі горить: планується залучення авіації ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація пожежі у лісовому масиві на Мукачівщині у Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Хід ліквідації пожежі

Як зазначається, станом на 08:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа пройдена вогнем становить близько 75 гектарів.

До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, з них від ДСНС - 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закаратським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Планується залучення авіації ДСНС.

Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерну, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, у Карпатах вогонь охопив ліс - пожежу не можуть загасити.

