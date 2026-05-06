На Ривненщине вспыхнул масштабный лесной пожар: в некоторых населенных пунктах отключили свет. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 мая на Ривненщине между селами Блажово и Бильск произошёл масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К ликвидации стихии привлечены пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС, сообщил Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский. В комментарии "Суспильному" он отметил, что ликвидации пожара мешал сильный ветер.

Огонь быстро распространялся и угрожал селам

По словам местных властей, пожар был верховым, то есть огонь двигался по кронам деревьев. Из-за сильных порывов ветра потушить его было сложно, и пламя начало приближаться к соседним селам.

Полиция контролировала движение транспорта в районе пожара и предупреждала людей об опасности. Часть населенных пунктов осталась без электричества из-за повреждения линий электропередач.







На Закарпатье также продолжается крупный лесной пожар

В то же время в Мукачевском районе уже вторые сутки тушат другой масштабный пожар в лесу. Огонь охватил значительную территорию горного массива.

К ликвидации привлечены сотни спасателей, техника и авиация. Работы затрудняют сложный рельеф и труднодоступные участки.

К тушению присоединяются также местные жители и волонтеры.