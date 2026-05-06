На Ривненщине вспыхнул масштабный лесной пожар: в некоторых населенных пунктах отключили свет. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 мая на Ривненщине между селами Блажово и Бильск произошёл масштабный лесной пожар.

К ликвидации стихии привлечены пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС, сообщил Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский. В комментарии "Суспильному" он отметил, что ликвидации пожара мешал сильный ветер.

Огонь быстро распространялся и угрожал селам

По словам местных властей, пожар был верховым, то есть огонь двигался по кронам деревьев. Из-за сильных порывов ветра потушить его было сложно, и пламя начало приближаться к соседним селам.

Полиция контролировала движение транспорта в районе пожара и предупреждала людей об опасности. Часть населенных пунктов осталась без электричества из-за повреждения линий электропередач.

На Закарпатье также продолжается крупный лесной пожар

В то же время в Мукачевском районе уже вторые сутки тушат другой масштабный пожар в лесу. Огонь охватил значительную территорию горного массива.

К ликвидации привлечены сотни спасателей, техника и авиация. Работы затрудняют сложный рельеф и труднодоступные участки.

К тушению присоединяются также местные жители и волонтеры.

пожар (5992) ГСЧС (5178) Ровенская область (1328) Сарненский район (6) Блажово (1) Бельск (1)
насєлєніє виїхало на майскіє шашликі. А це вже наслідки.
07.05.2026 00:05 Ответить
Дощ загасить: https://www.ventusky.com/uk/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8#p=47.9;32.8;5&t=20260507/2100
07.05.2026 00:08 Ответить
Хтось підпалює ліси!!! Рашиська мразота повсюди.
07.05.2026 01:34 Ответить
Завжди мені було цікаво, чому на раіссі немає масштабних пожеж. Лісів там на порядок більше, та ще і торфяників поблизу Москви, мабуть наші статегі мало пьють вітамінів для роботи мозку.
07.05.2026 06:19 Ответить
 
 